PSG. L’anecdote derrière le n°29 du maillot de Barcola

Le Japon, le jeu FIFA, la religion et Matuidi pour sources d’inspiration de Bradley Barcola.

Bradley Barcola incarne une nouvelle génération de footballeurs, où passion rime avec culture personnelle. Son histoire dépasse le cadre strictement sportif, mêlant influences des mangas, spiritualité et rêves de jeunesse. C’est ce que l’attaquant international français du Paris SG rapporte dans un entretien accordé à Club Legacyz, une marque de collectibles physiques sponsor de son club parisien.

Le 29 fait référence au monde de FIFA

Bradley Barcola y explique notamment la raison du numéro 29 qu’il porte sur son maillot en club. Il faut en trouver l’originaire dans l’univers du football sur console et de la célèbre plateforme de EA Sports anciennement appelée FIFA. Barcola raconte : « C’est une histoire drôle, en fait. Quand j’étais plus jeune, je jouais à FIFA. Dans l’histoire du mode Alex Hunter, ce numéro est devenu symbolique pour moi. Je me suis dit : « Le jour où je serai pro, ce sera le 29. » Et voilà, je l’ai adopté, et maintenant, je ne le lâche plus. »

Des buts en dédicaces à Blaise Matuidi

N’y voyons donc pas un objectif personnel assumé, d’un nombre de buts à marquer au cours d’une saison. Pour les célébrés il pointe les doigts vers le ciel. Barcola explique à son sujet que c’est autant le témoignage de sa dimension spirituelle, qu’une référence à Blaise Matuidi, passé avant lui par le Paris SG et l’équipe de France.