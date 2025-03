Avant et pendant le match contre le PSG, les ultras de l’AS Saint-Etienne ont donné de leur personne.

C’était un soir de gala au stade Pierre-Mauroy qui de surcroît, dévoilait tel que nous vous l’apprenions sur Sportune, sa nouvelle identité graphique. Le derby du Nord LOSC Lille

– RC Lens ce dimanche soir a réuni 48 197 spectateurs, c’est la meilleure affluence de la 27e journée de Ligue 1.

Les derbys dopent les affluences de la journée

Une levée à 209 737 supporters au cumul dans les neuf stades des matchs, soit selon les données de L’Equipe, une moyenne de 23 304 par rencontre, inférieure à celle de la saison en cours, à 27 235. C’est l’explication entre le Toulouse FC et le Stade Brestois au Stadium, qui s’approche le plus de ces standards.

Autre derby et autre affluence notable que celle du choc entre l’AS Monaco et l’OGC Nice. Certes, ce match a réuni le moins de monde sur la journée, mais à 11 564 c’est une bonne performance pour le stade Louis II qui d’ordinaire réuni jusqu’à deux voire trois fois moins de spectateurs dans ses travées.

Les affluences de la 27e journée de Ligue 1

LOSC Lille – RC Lens = 48 197

AS Saint-Etienne – Paris SG = 37 108

Toulouse FC – Stade Brestois = 24 418

Le Havre AC – FC Nantes = 20 436

Stade de Reims – Olympique de Marseille = 20 213

RC Strasbourg – Olympique Lyonnais = 19 496

AJ Auxerre – Montpellier HSC = 16 558

Angers SCO – Stade Rennais = 11 747

AS Monaco – OGC Nice = 11 564