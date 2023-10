Real Madrid: De nouvelles voitures livrées aux joueurs. Qui a pris quoi ?

Heureux joueurs du Real Madrid qui ont reçu de nouvelles voitures de fonction.

La saison de football est en plein essor, et les joueurs du Real Madrid pour la remplir, viennent de recevoir une livraison de voitures électriques flambant neuves pour assurer leurs déplacements quotidiens. Grâce à un partenariat avec BMW Espagne et la récente électrification de Valdebebas, le centre d’entraînement du club, les joueurs de Carlo Ancelotti et le coach également ont reçu les clés de modèles dans l’air du temps.

Des BMW livrées à tous les joueurs du Real Madrid

L’objectif principal était de choisir des véhicules classés « zéro émission » pour permettre aux joueurs d’effectuer leurs trajets quotidiens en mode entièrement électrique. Parmi les modèles sélectionnés par les joueurs, il y ale BMW i4 M50, le nouveau BMW i4 eDrive35, le premier BMW XM, le BMW iX M60 et le BMW IX xDrive50. Le constructeur allemand propose désormais des véhicules électrifiés dans tous les segments clés de sa gamme de produits.

Ces voitures électriques sont équipées de batteries de cinquième génération qui leur permettent de parcourir entre 80 et 110 kilomètres en mode entièrement électrique en fonction du modèle, ce qui est idéal pour les trajets quotidiens des joueurs. De plus, les joueurs disposent de bornes de recharge à la fois à leur domicile et au centre d’entraînement.

Les Merengue conduisent à l’électrique pour assurer le quotidien

Ainsi, les joueurs du Real Madrid peuvent désormais conjuguer style, performance et durabilité lors de leurs déplacements, contribuant de fait à réduire leur empreinte carbone tout en profitant de l’expérience de conduite des véhicules électriques du commanditaire de leur club. La liste des modèles livrés à chacun est à voir en images en pages suivantes du sujet.