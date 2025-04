PSG. 174 000€ l’action décisive de Barcola

Bradley Barcola est un joueur polyvalent et diablement efficace.

Il est l’un des joueurs les plus décisifs du football en France, cette saison 2024-2025. Moins buteur que son partenaire de l’axe Ousmane Dembélé, Bradley Barcola n’en compte pas moins 18 réalisations toutes compétitions confondues, entre Ligue des champions, Ligue 1 et Coupe de France. En y ajoutant les 12 passes délivrées à ses partenaires buteurs, cela porte à trente le total des actions décisives à son avantage.

Pas dans le top 10 des plus hauts salaires

Un ratio d’autant plus remarquable, que l’ailier international du Paris Saint-Germain, n’est pas dans le top 10 des plus hauts salaires de son club. Son rendement est donc largement profitable à l’actuel (et qui le restera au moins un an de plus) champion de France de football, sur les neuf mois et demi écoulés depuis l’entame de la saison en cours, il a gagné l’équivalent de 5,225 millions d’euros brut, hors bonus.

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG

Cela équivaut donc à 290 000 euros le coût d’un but de sa part pour son employeur, 435 000 euos la passe décisive. Et l’addition des deux vaut 174 000 euros au comparatif de son salaire à un peu plus d’un demi-million (550 000 euros), brut mensuels. Le Paris Saint-Germain envisage de prolonger son joueur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2028, mais il devra nécessairement revaloriser son salaire, pour ne pas lui donner des envies d’ailleurs.