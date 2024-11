Mbappé. L’évolution de sa valeur en carrière sur le mercato

Kylian Mbappé vit une période compliquée mais les estimations à son sujet demeurent élevées.

Kylian Mbappé vit une période compliquée depuis son départ du PSG pour le Real Madrid. Symbole de son impuissance, son penalty manqué hier à Liverpool et la défaite de son équipe (0-2), dans un match particulièrement terne de sa part. Difficultés passagères ou chroniques ? Son entraîneur Carlo Ancelotti garde confiance à son sujet.

Il reste l’un sinon le footballeur le plus cher au monde sur le mercato

C’est vrai aussi dans l’estimation du moment, de sa valeur marchande sur le mercato ; jusqu’ici elle n’a pas eu à en souffrir. Ni du côté de Transfermarkt qui le valorise à 180 millions d’euros, ni dans l’analyse de Football Benchmark à 233,2 millions d’euros. Pour cette dernière, Kylian Mbappé est même le footballeur le plus cher du monde du football (il est le troisième sur Transfermarkt, après Haaland et Vinicius Jr à 200 M€ et à égalité avec Jude Bellingham).

Il est aussi, sur Football Benchmark, au sommet de sa valeur en carrière, un point culminant atteint depuis la dernière mise à jour au mois de septembre 2024. Football Benchmark prend en compte les périodes contractuelles, quand par deux fois, l’attaquant de 25 ans est entré dans la période des six derniers mois de bail. Ce que Transfermarkt ne fait pas.

Depuis six ans et la victoire de l’équipe de France au Mondial en Russie, la courbe de sa valorisation sur le mercato est plutôt linéaire, oscillant à plus ou moins 200 millions d’euros. Aujourd’hui nanti d’un contrat long au Real Madrid (5 ans signés jusqu’en 2029), elle ne devrait normalement pas trop souffrir dans les semaines à venir. Mais il ne faudrait pour lui et le club merengue que la période de vaches maigres se prolonge.

Jusqu’à 265 M€ la valorisation de Mbappé par l’Observatoire du football

Rappelons quand même que le Real Madrid n’a pas eu d’indemnité à payer sur son transfert cet été, puisqu’il était arrivé au bout de son contrat prolongé en 2022 avec le Paris SG. C’est enfin le Centre international d’étude du sport qui lui a conféré l’estimation la plus élevée de sa carrière, à 265 millions d’euros. C’était en 2020. Presque une éternité.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs