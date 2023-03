UEFA: 5% de salaire en plus pour le président Ceferin, en 2022

Aleksander Ceferin a été (légèrement) augmenté la saison denrière.

En marge du congrès annuel de l’UEFA à Lisbonne, l’instance dirigeante européenne a communiqué, comme elle en a l’habitude, ses chiffres de la saison passée, dont un passage concerne la rémunération de son président, Aleksander Ceferin. Lors de l’exercice 2021-2022, le dirigeant slovène a perçu 2,7 millions de francs suisses, soit 2,718 millions d’euros. Cela représente une hausse de salaire de 5% par rapport à la saison dernière.

Le président de l’UEFA Ceferin a gagné 5% de salaire en plus

Le patron de l’UEFA avait touché 2,46 millions d’euros sur l’ensemble de l’exercice 2020-2021. Celui-ci a été marqué par l’Euro 2020, reporté en 2021 en raison du Covid 19. La rémunération de Ceferin n’est pas la seule à être rendue publique. Celle de son secrétaire général, Théodore Théodoridis, l’est également. Il a touché 1,4 millions de francs suisse de rémunération fixe la saison dernière, ainsi qu’un bonus de 476 000 francs suisse; pour un total de 1,876 million de francs suisse, soit 1,889 million d’euros.

Alexander Ceferin est président de l’UEFA depuis 2016

Tous ces chiffres sont exprimés en brut et le bonus ne concerne que le bras droit du dirigeant slovène. Toutefois, l’instance dirigeante européenne précise que le patron âgé de 55 ans perçoit “une contribution pour ses charges sociales, sa caisse de pension et son assurance accidents”. Élu président de l’UEFA en 2016, et réélu en 2019, Aleksander Ceferin se présente le 5 avril prochain pour un troisième mandat. Seul candidat à sa réélection, il devrait, sauf retournement de situation improbable, rester encore au moins quatre ans de plus à la tête de l’instance dirigeante européenne.