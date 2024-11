ASSE – MHSC. Qui va gagner ce match de la peur selon les bookmakers ?

Malheur au vaincu entre l’ASSE et le MHSC.

Dans ce duel crucial entre mal classés de Ligue 1, les bookmakers accordent leur préférence à l’AS Saint-Étienne. Les Verts, qui reçoivent dans leur antre de Geoffroy-Guichard, sont donnés favoris avec une cote de 2,27 contre 2,97 pour Montpellier et 3,11 pour le match nul.

Ce match de la peur entre le 16e et le dernier du championnat devrait, selon les opérateurs, être relativement serré. Le score de 1-1 est le plus probable avec une cote de 4,80, suivi du 1-0 en faveur des Stéphanois (6,50) et du 0-0 (6,80). Un succès montpelliérain sur le score de 0-1 est également envisagé avec une cote de 7,00.

Les bookmakers anticipent un ASSE – MHSC tendu

Du côté des buteurs potentiels, l’attaquant du Montpellier HSC, Akor Adams, fait figure de favori avec une cote de 2,75. Le Stéphanois Ibrahim Sissoko le talonne à 3,10, tandis que le jeune Jibril Othman complète le podium des buteurs les plus probables selon les bookmakers avec une cote de 3,33.

Les cotes suggèrent un match tendu où l’avantage du terrain pourrait faire la différence. Les Verts, portés par leur public, sont légèrement favorisés pour s’imposer dans ce match crucial pour le maintien, mais les probabilités restent relativement équilibrées, témoignant de l’incertitude qui plane sur cette rencontre entre deux équipes en manque de confiance.

