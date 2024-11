Classement de la Ligue des champions comparé aux budgets des équipes

Cette Ligue des champions est folle, la preuve au comparatif des budgets et du classement sportif.

Elle est sujette à critiques dont certaines sont fondées. Mais faut-il quand même reconnaitre de cette nouvelle formule de la Ligue des champions, à 36 équipes et une poule unique, qu’elle révèle des équipes et fait naître des surprises journées après journées. Comment mieux le mesurer qu’en comparant le classement sportif des clubs aux budgets des équipes engagées.

Car l’évidence est là : les riches sont en difficulté quand les modestes se subliment. La remarque est d’ailleurs particulièrement vraie aux seules équipes françaises. Tel que nous l’avons relevé à Sportune pour chacune des formations engagées, le Stade Brestois n’a que le 33e budget le plus élevé estimé cette saison 2024-2025 à 45 millions d’euros. Et pourtant, il est 11e après cinq des huit journées de C1. Sont différentiel est donc positif de +22. C’est la meilleure performance jusqu’ici dans la compétition.

Brest cartonne autant que le PSG déçoit

Le LOSC Lille et l’AS Monaco se subliment également, à mieux que ne l’autorisent les moyens financiers respectifs. Inversement par contre, le PSG est, disons-le ainsi, à la ramasse. Comme le Real Madrid qu’il suit au classement sportif. Paris et le Real ont les deux plus gros budgets du football mondial cette saison. Et pourtant, si la compétition s’arrêtait maintenant, le Paris SG serait éliminé, quand le club de Kylian Mbappé obtiendrait au forceps la dernière place qualificative pour les barrages. Pas terrible pour des ambitieux…

Il n’y a, à ce stade du format, que quatre clubs qui soient dans un équilibre proche de +/-1, à savoir Arsenal positivement et le Celtic, Géone et le Slovan Bratislava dans l’autre sens. Les budgets communiqués sont tous les nôtres à Sportune, à la fois des officiels et des estimations basées sur les comptes sociaux officiels de chacune des formations en lice.

Classement de la Ligue des champions comparé aux budgets des équipes