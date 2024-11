Le RC Lens prolonge un an de plus avec le Sardarapat FC

Le Sardarapat FC et le RC Lens porusivent leur collaboration.

Le Racing Club de Lens et le Sardarapat FC poursuivent leur collaboration. Acté pour une saison supplémentaire, ce partenariat technique et financier initiée en 2023 s’inscrit dans un projet ambitieux : poser les bases de la meilleure académie de football d’Arménie et promouvoir les valeurs partagées par les deux institutions.

Faire la meilleure académie de football d’Arménie

Eric Assadourian, ancien international et directeur de la formation au RC Lens, résumait alors l’esprit de ce partenariat sur le site du club nordiste : « Nous voulons offrir aux jeunes Arméniens les outils nécessaires pour révéler leur potentiel. » Le protocole d’accord prévoit plusieurs axes de collaboration : le partage de la méthodologie de formation lensoise, l’accueil de jeunes talents à La Gaillette, le soutien financier et structurel du RC Lens et des échanges réguliers entre staffs techniques.

Un rapprochement qui dure entre le RC Lens et Sardarapat FC

Pour le Sardarapat FC, l’objectif est clair : constituer d’ici 2-3 ans des équipes professionnelles 100% issues de leur académie, avec la perspective d’intégrer l’Armenian Premier League. La prolongation de ce partenariat confirme la pertinence et l’efficacité de cette collaboration unique.

