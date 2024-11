Novak Djokovic. Un nouveau contrat majeur et pluriannuel pour le Serbe

Nouvelle collaboration commerciale pour Novak Djokovic.

Le dernier des trois GOAT de leur génération encore en activité (après les retraites de Federer puis de Nadal), Novak Djokovic, attire toujours les marques commerciales à lui. Preuve en est qu’il vient de signer un contrat exclusif et pluriannuel avec Qatar Airways. Officiellement annoncé à Doha, ce partenariat fait du joueur serbe un ambassadeur mondial et expert bien-être pour la compagnie aérienne.

Engr. Badr Mohammed Al-Meer, PDG du groupe Qatar Airways, a salué cette collaboration : « La carrière exceptionnelle de Novak reflète parfaitement notre ambition d’atteindre de nouveaux sommets. Grâce à notre réseau mondial, nous accompagnerons Novak dans ses défis sur les courts et au-delà. »

Un partenariat de visibilité et d’échange de connaissances

Djokovic contribuera à la promotion des avancées technologiques, notamment avec le Regenesis Pod, un dispositif conçu pour améliorer la performance et accélérer la récupération des athlètes. Ce projet sera développé au Qatar, avec l’objectif de rendre ces technologies accessibles à un large public, y compris au personnel de Qatar Airways. Pour Djokovic, le bien-être est un pilier de sa longévité sportive : « Voyager dans les meilleures conditions est crucial pour performer. Qatar Airways est un partenaire de confiance qui partage mon engagement pour le bien-être et l’excellence. »

En tant que sponsor officiel de Djokovic, Qatar Airways renforcera sa présence lors des plus grands événements du tennis mondial. Des activations telles que des offres d’hospitalité premium, seront proposées aux fans et partenaires de la compagnie lors des tournois du Grand Chelem et du Qatar ExxonMobil Open, désormais classé ATP 500.

Avec ce partenariat, Qatar Airways poursuit sa stratégie dans le sport mondial. Déjà partenaire de la FIFA, de la Formule 1, du Paris SG ou encore de l’UEFA, la compagnie aérienne ajoute une nouvelle icône à son portefeuille.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs