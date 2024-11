PSG. Un départ officialisé à la direction du sponsoring

La dernière ligne droite pour Antoine Héraud avec le PSG.

Ça bouge au Paris Saint-Germain et pas seulement dans le collectif professionnel, le plus visible sur le rectangle vert. En interne également, entre promotion récente du nouveau directeur général, départs programmés de certains et en l’espèce un officialisé sur la toile, cette semaine.

C’est Antoine Héraud qui s’en va, ainsi qu’il l’annonce dans un long message publié sur Linkedin. Il occupait depuis le début de l’année 2023 le poste de Senior manager global sponsorship development au service du Paris SG, un job qu’il avait rejoint après avoir exercé précédemment à la cellule du sponsoring des Jeux 2024 de Paris.

Notamment derrière le partenariat du PSG avec Snipes

« Travailler un jour pour le club de mon cœur était un objectif que je m’étais fixé. Et ces deux années, en plus de leur saveur toute particulière, viennent clore un triptyque magique après Roland-Garros et les Jeux de Paris 2024 », écrit Antoine Héraud qui ajoute par la suite un mot sur le récent partenariat « magnifique et structurant » dit-il, signé par le club avec Snipes.

Antoine Héraud explique partir vers de nouveaux projets professionnels sans en dévoiler les contours.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky, pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs