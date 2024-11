FC Barcelone: Les salaires des Blaugrana cette saison 2024-2025

Lamine Yamal a encore un salaire de rookie avec le FC Barcelone, mais cela ne devrait plus durer le concernant.

Il y était contraint par la nécessité d’économie et d’austérité, imposée par la Ligue de football professionnel (LFP), en Espagne, le FC Barcelone a parvenu à réduire de quasiment le quart sa masse salariale au bilan du 30 juin dernier. Elle était précédemment de 639,3 millions d’euros, cotisations incluses, et la plus élevée de tout le monde du football. Plus élevée encore que le PSG dans sa configuration finale avec Messi, Neymar et Mbappé.

Le Barça a réduit de près du quart sa masse salariale

Cet été, le club blaugrana s’est tenu à une activité minimale sur le marché des transferts en ne recrutant que le seul milieu de terrain défensif, Dani Olmo, de retour au club de ses premiers amours. Désormais, le Barça s’appuie sur la force vive de l’excellence de son centre de formation. Ça n’est pas nouveau, mais une génération prodigieuse s’installe après celle des Iniesta, Xavi, Messi et autre Busquets ou Puyol.

Ça permet doublement au FC Barcelone d’économiser des indemnités sur des transferts et de maîtriser les dépenses en salaires. Mais jusqu’à quand ? Car les jeunes talents catalans vont gagner en gourmandise à mesure que leur carrière va prendre de l’essor. A seulement 17 ans, Lamine Yamal en est le parfait symbole, l’ailier tout frais champion d’Europe justifie pour l’heure d’un salaire modeste, quoique rarement distribué à un joueur aussi jeune. Mais la cours à son sujet est telle, que la pépite offensive devra être bientôt prolongée et forcément revalorisée.

Robert Lewandowski en tête sur le salaire

En ce cas le club devra-t-il peut-être repenser le statut de ses cadres, au premier rang desquels l’attaquant polonais Robert Lewandowski pour mieux payé du vestiaire. Il devance Frenkie de Jong qui s’est encore récemment agacé des données erronées publiées à son sujet par la plateforme Capology. Et ce, alors que le média catalan Sport a dévoilé il y a quelques années son contrat de travail ; c’est ainsi que l’on sait que la part fixe de son salaire cette saison 2024-2025 est un million d’euros supérieure, à 19 millions. Seul joueur français de l’équipe, le latéral Jules Koundé complète le podium des plus hauts salaires du club, à 13,5 millions d’euros.

Les salaires des joueurs du FC Barcelone cette saison 2024-2025

Robert Lewandowski = 26 M€

Frenkie de Jong = 19 M€

Jules Koundé = 13,5 M€

Raphinha = 12,5 M€

Dani Olmo = 12 M€

Ferran Torres = 10 M€

Íñigo Martínez = 9,4 M€

Pedri = 9,4 M€

Ansu Fati = 9,4 M€

Andreas Christensen = 9 M€

Ronaldo Araujo = 7 M€

Gavi = 6,8 M€

Marc-André Ter Stegen = 6,3 M€

Iñaki Peña = 3,3 M€

Alejandro Balde = 1,7 M€

Lamine Yamal = 1,7 M€

Fermín López = 0,3 M€