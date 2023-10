Salaire et primes, le contrat de De Jong au Barça divulgué

Même s’il appartient aux joueurs les mieux payés du Barça, Frenkie De Jong ne gagne pas les sommes astronomiques que certains lui prêtent.

Le contrat de Frenkie De Jong avec le FC Barcelone a été divulgué, offrant un aperçu de ses revenus et primes. Contrairement aux rumeurs, qui lui prêtent régulièrement un salaire astronomique à plus de 30 millions d’euros brut annuels hors bonus, De Jong n’est même pas le joueur le mieux payé de son équipe en termes de part fixe. Son contrat, révélé par le média sportif catalan Sport, comprend un salaire de base de 18 millions d’euros cette saison, ainsi que des bonus.



Un salaire de base à 18 M€ pour De Jong cette saison au Barça

Le document révèle que De Jong était chichement payé en 2020-2021 en pleine période de Covid, à hauteur de 960 000 euros brut, puis 1,25 millions la saison suivante, 18 millions brut depuis l’exercice dernier et jusqu’au terme de l’actuel et enfin 19 millions d’euros à part de la saison prochaine et jusqu’à la fin du contrat.

Une prime de loyauté pour compenser les pertes de la Covid

Ce montant le place en dessous de Robert Lewandowski, le joueur le mieux rémunéré de l’équipe. Cependant, la décision économique a prévalu sur la décision sportive, car le club a tenté de vendre De Jong pour échapper à des paiements convenus antérieurement. En retour de ses efforts pour aider le Barça pendant la pandémie, De Jong a accepté une prime à la fidélité pour compenser la perte de revenus due à la Covid. Elle était de 2,8 millions d’euros de 2021 à 2023, elle passe à 6,8 millions brut cette saison, puis 4,2 M€ la prochaine et 4 M€ en 2025-2026.

L’exercice le plus rémunérateur prévu dans son contrat avec le FC Barcelone

Ainsi, la saison actuelle s’avère être la plus lucrative pour De Jong, avec un salaire de base de 18 millions d’euros, plus un « loyalty bonus » de 6,8 millions d’euros et des primes variables en fonction du nombre de matchs joués, pouvant atteindre un maximum de 26,8 millions d’euros pour cette saison.