Le PSG a joué son 163e match consécutif à guichets fermés.

Plus la pression du résultat final s’intensifie, plus il y a de monde dans les stades. Ajoutez à cela que les deux « Olympique », l’OM à l’Orange Vélodrome et l’OL au Groupama Stadium recevaient dans leurs stades qui sont les deux plus grands de la Ligue 1 en capacité commerciale et vous obtenez une 31e journée canon, aux affluences proches des plus élevés de la saison. Voire de l’histoire.

Une journée proche des records

Estimées et calculées, par le journal L’Equipe ce lundi, elles ont été de 295 186 spectateurs au cumul des neuf matchs pour une moyenne à 32 798 par rencontre, comme équivalence proche du match FC Nantes – Toulouse FC, ce dimanche à la Beaujoire. Conséquemment, cela élève la moyenne de la saison en cours à 27 729 par match, de loin supérieure à celle de l’exercice précédent (26 882).

A plus de 10 000 sur tous les terrains

De surcroît, il n’y a eu que des matchs à plus de 10 000 spectateurs, même au Montpellier HSC, le public reste pour partie fidèle, quand bien même le club de la Paillade sait-il déjà qu’il officiera en Ligue 2 la saison prochaine. Se battre ensemble et jusqu’au bout est le mot d’ordre de ce MHSC.

Les affluences de la 31e journée de Ligue 1

Marseille – Brest = 62 130

Lyon – Rennes = 51 034

Paris-SG – Nice = 47 597

Lens – Auxerre = 38 193

Nantes – Toulouse = 31 618

Le Havre – Monaco = 21 340

Strasbourg – Saint-Étienne = 19 603

Angers – Lille = 12 865

Montpellier – Reims = 10 806