Les masses salariales des clubs de la Ligue 1

Les salaires sont le premier poste de la dépense des équipes du championnat de France de Ligue 1.

Le fossé économique qui sépare le Paris Saint-Germain du reste des clubs français n’a jamais été aussi grand. Les chiffres publiés par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) dans son bilan économique de la saison 2023-2024 révèlent des disparités colossales en matière de masse salariale.

Le PSG a 4 fois les masses salariales de l’OL ou de l’OM

Avec 658,59 millions d’euros déboursés, le club de la capitale écrase littéralement la concurrence. Cette somme, en hausse de 5,96% par rapport à l’exercice précédent, représente plus de quatre fois le budget consacré aux salaires par l’Olympique Lyonnais, deuxième du classement avec 161,91 millions d’euros (+3,21%). L’Olympique de Marseille complète le podium avec 148,26 millions d’euros, en légère progression (+0,68%).

Le Stade Rennais (116,67 millions) et l’AS Monaco (104,87 millions) sont les deux autres clubs à dépasser la barre symbolique des 100 millions d’euros. À l’autre extrémité du classement, Angers SCO présente la masse salariale la plus modeste avec seulement 19,74 millions d’euros alors en Ligue 2, en baisse de 45,7%, suivi par l’AJ Auxerre (23,12 millions) et l’AS Saint-Etienne (29,291 M€), tous deux en Ligue 2.

Forte augmentation à Lens et Reims, l’inverse pour Nice et Monaco

Parmi les évolutions notables, on observe les fortes progressions du Stade de Reims (+30,23%) et du RC Lens (+29,23%), tandis que l’OGC Nice (-10,58%) et l’AS Monaco (-7,14%) ont significativement réduit leur enveloppe salariale.

Ce bilan économique souligne une fois de plus le déséquilibre structurel du championnat français, où le PSG dispose de moyens sans commune mesure avec ses concurrents directs, et où les écarts entre le haut et le bas du tableau continuent de se creuser.

Classement des masses salariales des clubs de Ligue 1*

Paris SG = 658,589 M€ (+5,96% sur un an)

Olympique Lyonnais = 161,914 M€ (+3,21%)

Olympique de Marseille = 148,255 M€ (+0,68%)

Stade Rennais = 116,673 M€ (+0,1%)

AS Monaco = 104,87 M€ (-7,14%)

OGC Nice = 93,012 M€ (-10,58%)

RC Lens = 84,762 M€ (+29,23%)

LOSC Lille = 74,742 M€ (+1,37%)

Stade de Reims = 56,673 M€ (+30,23%)

FC Nantes = 56,531 M€ (+12%)

Montpellier HSC = 51,737 M€ (+0,1%)

RC Strasbourg = 51,225 M€ (+13,33%)

Stade Brestois = 41,542 M€ (+24,24%)

Toulouse FC = 38,271 M€ (+18,75%)

Le Havre AC = 30,951 M€ (+100%)

AS Saint-Etienne = 29,291 M€ (+6,4%)

AJ Auxerre = 23,124 M€ (-23,59%)

Angers SCO = 19,743 M€ (-45,7%)

* Sur la saison 2023-2024