PSG ou Liverpool, qui va désormais se qualifier selon les bookmakers ?

Liverpool part favori pour la victoire et donc la qualification, sur sa pelouse d’Anfield.

Le Paris Saint-Germain tentera de renverser la vapeur à Anfield ce mardi soir après sa défaite 1-0 au match aller au Parc des Princes. Mais que prédisent les bookmakers pour ce choc retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions ?

Ils voient Liverpool légèrement favori pour cette rencontre avec une cote de victoire de 2,25 (37% de probabilité implicite). Le PSG n’est cependant pas loin derrière avec une cote de 2,90, tandis que le match nul est proposé à 4,00. Sur le papier, ce duel s’annonce donc relativement serré, même si l’avantage du terrain et le résultat du match aller penchent en faveur des Reds.

Les opérateurs semblent anticiper un match plutôt fermé. Le score exact le plus probable serait un 1-1 (cote à 7), suivi d’un 1-0 en faveur de Liverpool (cote à 12) qui éliminerait définitivement les Parisiens. Le PSG pourrait cependant l’emporter 1-0 (cote à 14) ou 2-0 (cote à 16,50), ce qui lui permettrait de se qualifier, sinon un score de 1-2 en sa faveur, proposé à 9,55. Un match nul 0-0 (cote à 19,00) ne suffirait pas aux hommes de Luis Enrique pour poursuivre l’aventure européenne.

1,30 la qualif’ de Liverpool, la cote est à plus du double pour le PSG

Côté buteurs, les bookmakers misent avant tout sur Mohamed Salah, donné à 2,00 pour marquer à tout moment de la rencontre. L’Égyptien est également le joueur le plus susceptible d’être impliqué dans un but avec une cote de 1,44 pour être décisif (but ou passe). Pour Paris, c’est Ousmane Dembélé qui est vu comme la principale menace offensive avec une cote de 2,70 pour trouver le chemin des filets. Le Français devance Gonçalo Ramos (3,05) et Bradley Barcola (3,35) dans cette hiérarchie des potentiels buteurs parisiens.

Sans surprise, les bookmakers voient Liverpool poursuivre son parcours en Ligue des champions avec une cote de qualification à 1,30, reflet de son avantage d’un but acquis à l’aller. La tâche s’annonce ardue pour le PSG, dont la qualification est cotée à 3,50. Les Parisiens devront impérativement marquer à Anfield et réaliser une performance de haute volée pour renverser la situation.

Si les statistiques et les cotes ne font pas les matches, elles nous offrent néanmoins un aperçu des forces en présence. Rendez-vous dans la soirée pour savoir si le PSG parviendra à déjouer les pronostics dans l’antre mythique d’Anfield.