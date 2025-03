Quand Google anticipe le classement final de la Ligue 1…

A moins de dix journées du terme, neuf très précisément, il ne reste qu’un maximum de 27 points à prendre, quelques certitudes s’imposent à ce stade : que le Paris SG ne terminera pas au-delà de la septième place, que l’Olympique de Marseille est officiellement maintenu en Ligue 1, tandis que les onze dernières formations du classement sportif actuel, du Montpellier HSC au RC Lens, ne peuvent mathématiquement plus être championnes.

Statu quo pour le podium et le maintien en Ligue 1

Tout le reste n’est que prédictions, en l’espèce ci-dessous, celles que nous donne Gemini, l’intelligence artificielle de Google. Son classement final ne diffère pas de beaucoup de celui qui range les équipes ce lundi matin, au lendemain de la 25e journée. C’est-à-dire qu’à l’avant, les trois clubs dominants, le PSG devant l’OM et l’a href= »https://sportune.20minutes.fr/ogc-nice-ogcn »>OGCN conserveront leur rang à l’arrivée, avec une même moyenne de 2,3 points par match donnée aux deux premiers.

Lens et Rennes doublent Strasbourg et Auxerre

A l’arrière, si le MHSC paraît condamné, ça n’est pas bien mieux pour l’ASSE qui bouclerait son exercice avec 28 unités au compteur et une moyenne inférieure au point par rencontre restant à disputer. Pour les deux principales évolutions notables, Gemini prévoit une inversion des places entre le RC Lens et le RC Strasbourg, de même qu’entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre ; les seconds devançant ce lundi les premiers, au classement sportif réel.

Prédiction du classement final de Ligue 1 selon l’intelligence artificielle de Google

1. Paris SG = 86 points

2. Olympique de Marseille = 70

3. OGC Nice = 66

4. AS Monaco = 63

5. LOSC Lille = 62

6. Olympique Lyonnais = 60

7. RC Lens = 53

8. RC Strasbourg = 52

8. Stade Brestois = 50

10. Toulouse FC = 48

11. Stade Rennais = 45

12. AJ Auxerre = 44

13. Angers SCO = 38

14. FC Nantes = 34

15. Stade de Reims = 33

16. Le Havre AC = 31

17. AS Saint-Etienne = 28

18. Montpellier HSC = 22