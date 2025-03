HAC – ASSE. Qui va gagner ce match de la peur selon les bookmakers ?

Malheur au vaincu, si vaincu il y a, dans ce match du maintien entre Le Havre et Saint-Etienne.

Dans ce duel crucial pour le maintien entre Le Havre AC (16e) et l’AS Saint-Étienne (17e), les bookmakers penchent clairement en faveur des Normands pour cette rencontre de la 25e journée de Ligue 1. Le verdict place les Ciel et Marine en position de favoris, avec une cote de 2,28 représentant une probabilité de victoire estimée à 59%.

Le match nul, coté à 3,42, apparaît comme la seconde issue la plus probable (22%), tandis qu’un succès stéphanois reste envisageable avec une cote de 2,95. Ce déséquilibre dans les projections s’explique notamment par l’avantage du terrain pour les Havrais face à des Verts qui peinent à l’extérieur cette saison.

Concernant le score exact, un match serré est anticipé par les bookmakers qui privilégient un 1-1 comme résultat le plus probable (cote de 5,65). Dans l’hypothèse d’une victoire havraise, le 1-0 (8,05) devance le 2-0 (10,80). Si l’AS Saint-Étienne devait l’emporter, le 0-1 (9,25) et le 1-2 (9,65) sont les scénarios les plus crédibles aux yeux des experts.

Un match nul qui n’arrangerait personne ?

Du côté des buteurs potentiels, l’Égyptien Ahmed Hassan est désigné comme la principale menace offensive havraise avec une cote de 3,20, suivi de près par le vétéran ghanéen André Ayew (3,35). Chez les Verts, le Géorgien Zuriko Davitashvili (3,50) et le Ghanéen Augustine Boakye (3,55) apparaissent comme les dangers les plus sérieux, légèrement devant l’attaquant malien Ibrahim Sissoko (3,60).

Les bookmakers anticipent également un rôle décisif de Hassan (cote à 2,45 pour être impliqué dans un but) et Davitashvili (2,45), confirmant leur statut d’hommes-clés dans ce duel qui s’annonce tendu entre deux formations en quête désespérée de points pour s’éloigner de la zone rouge.