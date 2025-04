RC Lens. Cette fois, c’est Thomasson qui prolonge

Comme Sotoca et Aguilar, Thomasson a prolongé son contrat avec l’agence qui le représente.

Le RC Lens voit un troisième de ses joueurs renouveler sa collaboration avec son agence de représentation. Après Florian Sotoca et Ruben Aguilar ces dernières semaines, c’est au tour d’Adrien Thomasson de prolonger son contrat avec l’agence One Team Football, comme l’a annoncé cette dernière.

« La 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛… existe-t-il un mot plus fort pour résumer l’histoire avec Adrien Thomasson », a communiqué l’agence sur les réseaux sociaux pour officialiser cette nouvelle entente avec le milieu offensif lensois. Cette fidélité des joueurs envers leur structure de représentation témoigne d’une relation solide, à l’image du parcours de Sotoca qui collabore avec One Team Football depuis plus d’une décennie.

Les trois joueurs du RC Lens ont tous rempilé tour à tour

Arrivé au Racing en janvier 2023 en provenance du RC Strasbourg, Adrien Thomasson s’est rapidement imposé comme un élément important du dispositif lensois. Si aucun détail n’a filtré concernant la durée de ce nouveau bail avec son agence, cette annonce pourrait annoncer d’éventuelles discussions à venir concernant son avenir avec le club sang et or.

One Team Football renforce ainsi considérablement sa présence au sein de l’effectif lensois, puisqu’elle représente toujours trois joueurs clés du RC Lens : Florian Sotoca (34 ans), lié au club jusqu’en 2025, Ruben Aguilar, arrivé lors du mercato estival 2023, et maintenant Adrien Thomasson. Cette agence s’impose comme un acteur majeur dans le vestiaire artésien, dans un club où la période est plutôt à la remise en question, contraint par l’économie fragile de la Ligue 1.