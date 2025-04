Le coach des Mavericks de Dallas nouveau co-propriétaire d’Everton

Everton compte la légende NBA Jason Kidd dans son actionnariat.

Jason Kidd, l’actuel entraîneur des Dallas Mavericks, élargit son horizon sportif en rejoignant le groupe des propriétaires du club anglais d’Everton FC. L’ancien meneur de jeu star de la NBA intègre Roundhouse Capital Holdings, une entité du Friedkin Group qui détient le club de Premier League.

« C’est un honneur pour moi de rejoindre la direction d’Everton FC à un moment aussi important : avec un nouveau stade à l’horizon et un avenir prometteur, c’est le moment idéal pour m’engager », a déclaré Kidd dans le communiqué officiel du club.

Champion NBA en 2011

Figure emblématique du basket américain, Jason Kidd est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Son palmarès impressionnant inclut un titre NBA remporté en 2011 avec les Mavericks et deux médailles d’or olympiques avec Team USA en 2000 et 2008. Après sa carrière de joueur, il s’est reconverti avec succès comme entraîneur, dirigeant successivement les Brooklyn Nets et les Milwaukee Bucks avant de prendre les rênes des Mavericks en 2021, qu’il a menés jusqu’au titre de champion de la Conférence Ouest en 2024.

Marc Watts, président exécutif d’Everton FC, s’est réjoui de cette arrivée : « Son expertise et sa mentalité de vainqueur seront des atouts incroyables pour notre club ». Cette annonce intervient alors qu’Everton s’apprête à inaugurer son nouveau stade de 53 000 places en août prochain, une infrastructure qui devrait générer environ 70 millions d’euros de revenus supplémentaires par saison pour le club de Liverpool.