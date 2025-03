OM, MLS... Où doit jouer Paul Pogba selon ChatGPT ?

Ce mardi 11 mars, Paul Pogba peut officiellement reprendre la compétition .

Après dix-huit mois d’absence pour cause de suspension, Paul Pogba est enfin libre de reprendre la compétition. Ce 11 mars 2025 marque officiellement la fin de sa sanction pour dopage, une période qui l’a éloigné des terrains et contraint à résilier son contrat avec la Juventus en novembre dernier. Aujourd’hui, le champion du monde français se retrouve sans club, mais plusieurs options s’offrent à lui.

Un défi en MLS ?

L’Amérique pourrait être une terre d’accueil idéale pour Paul Pogba. La Major League Soccer (MLS) attire depuis plusieurs années des stars européennes en quête d’un nouveau challenge, et l’Inter Miami, déjà renforcé par Lionel Messi, aurait montré de l’intérêt pour le milieu de terrain français. À 31 ans, Pogba y trouverait un championnat moins exigeant physiquement que l’Europe tout en profitant d’un cadre de vie attrayant et d’une exposition médiatique de premier ordre.

L’eldorado saoudien

Autre destination possible : l’Arabie saoudite. Ces dernières saisons, la Saudi Pro League a attiré des joueurs comme Karim Benzema, N’Golo Kanté et Neymar grâce à des salaires astronomiques. Un transfert dans le Golfe offrirait à Pogba une sécurité financière exceptionnelle, tout en lui permettant d’évoluer dans un championnat en pleine expansion. Reste à savoir si le Français privilégie encore la compétitivité au prestige du contrat.

Un retour en Premier League ?

L’Angleterre a marqué la carrière de Paul Pogba, notamment avec son passage à Manchester United. Un retour en Premier League est donc une possibilité. Ces derniers jours, la presse anglaise a évoqué l’intérêt d’Arsenal. Sous la direction de Mikel Arteta, les Gunners cherchent à renforcer leur effectif pour viser le titre. Pogba pourrait apporter son expérience et sa qualité technique au milieu de terrain londonien, mais des doutes subsistent sur son état de forme et sa capacité à s’adapter au rythme intense du championnat anglais.

L’hypothèse de l’OM

En France, un retour en Ligue 1 ne semble pas improbable. L’Olympique de Marseille est régulièrement cité parmi les clubs potentiellement intéressés par Pogba. Le milieu de terrain y retrouverait un championnat qu’il connaît bien et pourrait y redevenir un élément clé. Toutefois, l’OM, confronté à des contraintes budgétaires, devra évaluer la faisabilité financière d’une telle opération.

La meilleure option selon ChatGPT

Si Paul Pogba veut retrouver un rôle central et prouver qu’il peut encore évoluer au plus haut niveau, un retour en Ligue 1, et plus précisément à Marseille, serait une option idéale. Il bénéficierait d’un environnement compétitif, resterait sous le regard de Didier Deschamps et pourrait espérer un retour en équipe de France en cas de performances convaincantes.

Néanmoins, la décision finale appartient au joueur, qui devra choisir entre le défi sportif, la sécurité financière et l’opportunité de relancer sa carrière dans un championnat adapté à sa situation actuelle.