UFC Londres, Morgan Charrière. Combien va-t-il gagner pour son combat face à Nathaniel Wood ?

Un Français est en lice ce samedi à l’UFC 255.

À quelques heures de son combat à l’O2 Arena de Londres, les détails financiers du duel entre Morgan « The Last Pirate » Charrière et l’Anglais Nathaniel Wood se précisent. Une différence de rémunération significative apparaît entre les deux combattants qui ouvriront la carte principale de l’UFC Fight Night 255 ce samedi soir.

Selon les estimations relatives aux bourses des combattants pour cet événement londonien, Morgan Charrière, actuellement 45e mondial dans sa catégorie, touchera un montant garanti de 28 000 dollars (environ 25 800 euros) pour sa prestation, auxquels s’ajouteront 4 000 dollars (3 700 euros) de bonus et sponsoring.

Une rémunération plus conséquente pour Nathaniel Wood que Morgan Charrière

Son adversaire britannique, Nathaniel Wood, mieux classé (33e mondial) et combattant à domicile, bénéficiera d’une rémunération nettement supérieure avec 150 000 dollars (138 500 euros) garantis, complétés par 11 000 dollars (10 150 euros) de revenus publicitaires.

Le Français pourrait substantiellement augmenter ses gains en cas de victoire. Par ailleurs, les deux combattants peuvent prétendre aux traditionnelles primes de performance de l’UFC. Un bonus de 50 000 dollars (46 100 euros) sera attribué aux athlètes désignés pour la « Performance de la soirée » ou le « Combat de la soirée ».

Ce duel entre Charrière et Wood, programmé vers 21h (heure française), marque l’entrée dans la carte principale de cette soirée londonienne. Une position privilégiée dans la structure de l’événement, signe que l’organisation compte sur ce combat pour lancer la dynamique du spectacle. En tête d’affiche de la soirée, le champion des welterweights Leon Edwards défendra son titre face à l’Américain Sean Brady.

Edwards touchera une bourse de 500 000 dollars, avec la possibilité de voir ses revenus grimper jusqu’à 1,2 million de dollars en incluant les parts de pay-per-view et les bonus de performance. Pour « The Last Pirate », ce combat représente non seulement un défi sportif d’envergure mais également un enjeu financier important dans sa carrière au sein de la plus prestigieuse organisation de MMA mondial.