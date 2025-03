Oscar Piastri. La liste de ses sponsors

Oscar Piastri est l’ambassadeur d’une marque de support de smartphone.

À seulement 24 ans, Oscar Piastri s’est imposé comme l’une des étoiles montantes de la Formule 1. Si son talent au volant d’une McLaren lui vaut désormais une reconnaissance mondiale, le pilote australien a également su construire un solide portefeuille de partenariats commerciaux, mêlant contrats internationaux et attaches locales qui témoignent de son ancrage australien et de son attrait croissant auprès des marques.

La connexion d’Oscar Piastri avec le secteur technologique se matérialise notamment à travers sa collaboration avec Quad Lock. La marque australienne spécialisée dans les supports pour smartphones a fait du jeune pilote son ambassadeur mondial dès 2022, avant même ses débuts en Formule 1. Un partenariat renforcé en 2024 avec le lancement d’une collection de coques en édition limitée à l’effigie du pilote McLaren.

Dans le même registre high-tech, Dubber, entreprise australienne de logiciels, a recruté Piastri comme ambassadeur en avril 2023, à la veille du Grand Prix d’Australie. Cette collaboration va au-delà de la simple représentation, puisque le pilote s’implique activement dans la stratégie de marque et l’engagement client de l’entreprise.

L’une des associations les plus personnelles de Piastri remonte à ses débuts en compétition. HP Tuners, société américaine de logiciels automobiles cofondée par son père Chris Piastri, soutient Oscar depuis 2016. Ce partenariat, qui perdure aujourd’hui, souligne l’ancrage du pilote dans l’univers automobile bien au-delà de son métier de pilote.

Oscar Piastri développe sa propre marque

Le pilote australien a également développé sa propre marque commerciale à travers une boutique en ligne officielle, baptisée simplement « OP », qui propose vêtements, accessoires et reproductions miniatures de son casque de course.

Sur un registre plus inattendu, Piastri a noué un partenariat éphémère mais savoureux avec la chaîne de restauration rapide australienne Grill’d. En février 2024, à l’approche de la saison des Grands Prix, cette collaboration a donné naissance à un « Oscar Piastri Wagyu Burger » en édition limitée, illustrant la popularité croissante du pilote dans son pays natal.

Cette diversité de partenariats commerciaux, alliant technologie, automobile et produits de consommation, démontre l’attrait multifacette d’Oscar Piastri auprès des marques. Elle complète aussi ses revenus, autrement que son salaire et primes gagnés de sa collaboration avec son employeur, l’écurie McLaren. À mesure que sa carrière en Formule 1 continue de progresser, son portefeuille de sponsors devrait logiquement s’étoffer, renforçant sa position non seulement comme talent sportif mais aussi comme valeur commerciale ascendante dans l’univers très lucratif du sport automobile.