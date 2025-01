Les salaires des pilotes F1 en 2025

Lewis Hamilton redevient le pilote le mieux payé sur la grille de départ du championnat du monde 2025 de F1.

Le championnat du monde F1 2025, débutera d’ici quelques semaines avec la présentation des monoplaces, à suivre en février. Espérons une saison aussi passionnante que la deuxième partie de l’exercice 2024, avec plusieurs vainqueurs de Grand Prix et une lutte plus âpre pour le titre entre les pilotes et les écuries. Quadruple champion du monde, Max Verstappen n’est plus en tête du classement des plus gros salaires. Le Néerlandais est devancé de Lewis Hamilton et son nouveau contrat Ferrari.

La rémunération de Verstappen chez Red Bull Racing a poussé à de nouveaux standards et c’est ainsi que le contrat de Lewis Hamilton chez Ferrari, installe le septuple champion du monde en haut du tableau. Les chiffres rapportés ci-dessous sont ceux de notre partenaire, le Business Book GP, qui vous dévoile, en exclusivité, la grille des salaires avant la sortie du prochain volume du guide ultime de la F1, au début de la saison.

Place aux jeunes pilotes et baisses des salaires

Cette saison 2025 est placée sous le signe de la jeunesse : Liam Lawson avec Red Bull Racing, pour remplacer Sergio Perez, Kimi Antonelli chez Mercedes AMG, pour le volant laissé vacant par Lewis Hamilton, Oliver Bearman recruté par Haas à la place de Kevin Magnussen, Jack Doohan qui prend la suite d’Esteban Ocon pour Alpine et Gabriel Bortoleno chez Sauber/Audi, pour remplacer Guanyu Zhou.

De gros salaires sont ainsi remplacés par des jeunes pilotes. Pour information, Perez avait signé un accord à 15 millions d’euros par saison lors de sa prolongation de contrat avec Red Bull Racing (en cours de résiliation), Zhou percevait 3 millions chez Sauber et Esteban Ocon, 9 millions de salaire chez Alpine, l’an dernier. Si l’expérience se paie plus cher, la jeunesse demeure plus mesurée sur la rémunération, ce qui expose à des différences énormes dans le classement.

Une bonne nouvelle pour les Bleus, il y aura trois français sur la grille de départ en 2025. Après que Pierre Gasly a prolongé son aventure chez Alpine et Esteban Ocon signé chez Haas, Isack Hadjar a rejoint à son tour Racing Bulls (ex Visa Cash App RB), pour une première saison du rookie en Formule 1.

Les salaires des pilotes de F1 en 2025

Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari) = 80 M€

Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing Honda) = 72 M€

Fernando Alonso (Aramco Aston Martin Mercedes) = 30 M€

Lando Norris (McLaren Racing Mercedes) = 30 M€

Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) = 26 M€

George Russell (Mercedes AMG Petronas) = 12 M€

Carlos Sainz (Williams Racing Mercedes) = 10 M€

Pierre Gasly (Alpine F1) = 10 M€

Nico Hulkenberg (Stake F1 Sauber Ferrari) = 8 M€

Alex Albon (Williams Racing Mercedes) = 8 M€

Lance Stroll (Aramco Aston Martin Mercedes) = 8 M€

Liam Lawson (Oracle Red Bull Racing Honda) = 6,5 M€

Oscar Piastri ( McLaren Racing Mercedes) = 6 M€

Esteban Ocon (Haas F1 Ferrari) = 6 M€

Yuki Tsunoda (Racing Bulls Honda) = 6 M€

Kimi Antonelli (Mercedes AMG Petronas) = 3 M€

Oliver Bearman (Haas F1 Ferrari) = 3 M€

Jack Doohan (Alpine F1) = 1,2 M€

Isack Hadjar (Racing Bulls Honda) = 1,2 M€

Gabriel Bortoleno (Stake Sauber Ferrari) = 1,2 M€