Nouveau contrat pour Olivier Giroud

Olivier Giroud est le nouvel ambassadeur de la SCPI Vitality.

Olivier Giroud s’engage dans une nouvelle aventure professionnelle en devenant l’ambassadeur officiel de la SCPI Vitality, premier fonds d’investissement immobilier dédié au sport et au bien-être. Le champion du monde 2018 s’associe ainsi à ClubFunding Group pour promouvoir la marque de crowdfunding.

Ce partenariat marque une étape significative dans la reconversion progressive du buteur, qui met sa notoriété au service d’un groupe spécialisé dans l’investissement immobilier. Pour ClubFunding, l’arrivée de cette figure emblématique du football français constitue un atout majeur dans sa stratégie de développement.

Partage de valeur entree Giroud et son nouveau partenaire

« Je suis très heureux de m’associer à ClubFunding et d’incarner les valeurs fondamentales de la SCPI Vitality, qui sont le respect et la performance. Des valeurs qui me tiennent profondément à cœur », a déclaré l’ancien attaquant de l’équipe de France dans le communiqué officialisant cette collaboration. De son côté, Elisa Muntean, Directrice générale de ClubFunding Group, a souligné la symbolique de ce partenariat : « En nous associant à Olivier Giroud, nous envoyons un message fort : l’investissement est un engagement, qui demande rigueur, vision et constance. »

La SCPI Vitality se positionne comme un véhicule d’investissement orienté vers le secteur sportif et du bien-être, reflétant ainsi la carrière de Giroud tout au long de son parcours professionnel. Cette association s’inscrit dans une tendance croissante chez les sportifs de haut niveau qui diversifient leurs activités dans le monde des affaires et de la finance.