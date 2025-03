Chelsea. Bienvenue dans l’immense maison de Cucurella à vendre 8,5 M€

Marc Cucurella vend sa maison.

Marc Cucurella ne quitte pas la Premier League, mais la maison du latéral international espagnol de Chelsea est à vendre. Proposée au prix de 6,995 millions de livres (près de 8,5 M€) sur l’annonce immobilière que nous avons consulté, elle se démarque par son immensité. Et quelques bizarreries, à l’exemple de la statue en bronze, d’une femme nue sur un transat (voir les images dans le diaporama ci-dessus).

Visite en images de la maison à vendre de Marc Cucurella Image 1 parmi 16

Dès le franchissement des portes électriques, le ton est donné. Une allée pavée, enjambant un ruisseau, mène à un garage double dont les dimensions pourraient accueillir une Rolls Royce Droptail. Le vestibule d’entrée en double hauteur, agrémenté d’un piano à queue automatisé, annonce le niveau de raffinement de la demeure.

Cabine téléphonique, statue en bronze… La maison renferme quelques bizarreries

Le rez-de-chaussée déploie des espaces de réception interconnectés, avec un salon et une salle à manger séparés par des cloisons motorisées. Une véranda à hauteur de plafond ouvre sur la terrasse. La cuisine sur mesure, équipée d’appareils haut de gamme, se prolonge par un espace petit-déjeuner sous verrière. Un bureau, une salle de cinéma et des commodités complètent ce niveau.

À l’étage, la suite parentale offre un balcon surplombant le jardin, un espace salon, un dressing et une salle de bains luxueuse. Deux suites d’invités et un appartement indépendant avec cuisine et salle de sport enrichissent ce niveau. Le deuxième étage, baigné de lumière naturelle grâce à son atrium vitré, abrite trois chambres doubles supplémentaires.

Les jardins paysagers constituent un véritable havre de détente avec leur cuisine d’été, leur pod de restauration tropical couvert, leur sauna et leur piscine à jets. Une cabine téléphonique rouge, clin d’œil à la tradition britannique, apporte une touche d’originalité à cet ensemble.

Idéalement située près d’écoles privées réputées et du club de golf et tennis de St Georges Hill, la propriété bénéficie d’excellentes connexions vers Londres et ses aéroports.