OM : Quel est le coût d’une soirée au Vélodrome, pour un fan de l’OM ?

L’OM peut compter sur le précieux soutien de ses fans pour générer de hauts revenus.

Le plus grand stade du football en Hexagone (hors stade de France) et une ambiance exceptionnelle accompagnent les matchs de l’Olympique de Marseille. L’Orange Vélodrome est un écrin singulier, unique en son genre et qui est accessible aux supporters à la moyenne de 44 euros. C’est l’estimation faite par l’UEFA du coût moyen par fan, sachant comme nous l’avons déjà détaillé sur Sportune, qu’une soirée au stade Vélodrome rapporte en moyenne 2,7 millions d’euros au club phocéen.

Une moyenne de 44 euros par match

Rapporté aux fans, l’OM pointe 20e club européen dans une même fourchette que l’https://sportune.20minutes.fr/atletico-madrid (à 45 euros en moyenne). Marseille est à ce titre le deuxième club français le plus performant, devant le Stade Rennais (42 euros) et le RC Lens (41 euros), mais très loin après le Paris SG qui fait référence en la matière sur tout le Vieux Continent, à la moyenne de 137 euros.

L’OM peut viser meilleure moyenne

Le PSG a l’avantage, comme le RC Lens d’ailleurs, de jouer toutes ses rencontres à guichets fermés depuis plusieurs saisons consécutives. Cela permet de maximiser les revenus générés par la billetterie. L’Olympique de Marseille n’en est pas encore là, mais il peut espérer progresser s’il maintient un niveau des affluences proches sinon supérieur celui de la saison en cours qui est historiquement record.