Les sponsors du Bayern Munich et ce qu’ils rapportent

Le Bayern Munich est une cash machine avec les sponsors.

Avec une réputation d’excellence sportive, le Bayern Munich bénéficie d’une solide alliance avec des partenaires commerciaux de premier plan, qui lui assurent des avantages stratégiques et une visibilité mondiale. A 421 millions d’euros au cumul de tous les accords de sponsoring, le club bavarois est le numéro deux mondial des revenus générés sur ce secteur en particulier, derrière le Real Madrid.

Adidas ou Audi, plus que des sponsors, des actionnaires du Bayern Munich

Ces collaborations sont classées par le club en plusieurs catégories : Main Partners & Shareholders, Platinum Partners, Gold Partners, et Official Partners. À travers ces partenariats, le Bayern assure non seulement des financements conséquents, mais intègre également des ressources technologiques, logistiques et marketing pour optimiser ses infrastructures et sa présence internationale.

Deutsche Telekom, en partenariat avec le club depuis 2003, détient des droits de branding très en vue et est associé à l’amélioration technologique de l’Allianz Arena. Adidas, fournisseur historique des équipements depuis 1965, détient également une part de 8,33 % du club, symbolisant une relation fidèle et fructueuse. La marque aux trois bandes verse l’équivalent de 60 millions d’euros annuels. Les géants de l’automobile Audi et des services financiers Allianz complètent ce groupe privilégié en tant qu’actionnaires de longue date, assurant au Bayern un réseau d’influence étendu et de ressources substantielles.

Les partenariats Platinum, tels que ceux avec Einhell, HypoVereinsbank et le nouvel entrant Bitpanda, illustrent une alliance diversifiée. Einhell, spécialiste en outillage, s’engage pour la durabilité à travers des produits co-brandés tandis que SAP, depuis 2014, soutient le Bayern dans l’analyse de données et l’optimisation de la performance des joueurs et des processus RH. Notons aussi le rôle de Viessmann, le fournisseur de solutions de climatisation, qui renforce son partenariat avec une attention particulière au développement durable.

L’influence du Bayern dépasse les frontières européennes

Dans les catégories Gold et Official, des marques de renoms comme Coca-Cola, MAN, et Miele renforcent la popularité du Bayern à travers des services et produits spécifiques, de la boisson emblématique servie à l’Allianz Arena aux bus d’équipe de MAN en passant par les équipements de cuisine haut de gamme fournis par Miele. Enfin, des partenariats uniques comme ceux avec Prime Hydration, marque de boisson des influenceurs KSI et Logan Paul, et Breitling, le chronométreur officiel, apportent une dimension dynamique et jeune à l’image du club.

Le Bayern Munich étend également son influence en dehors de l’Europe grâce à des partenariats régionaux stratégiques en Asie et en Amérique latine. Par exemple, 188Bet cible les fans asiatiques tandis que des accords avec Wangkanai en Thaïlande et Tiger Balm en Asie du Sud-Est solidifient la marque du Bayern sur ces marchés émergents. En Amérique latine, Global66 et VERSUSbet offrent des connexions locales avec des services financiers et des expériences de bookmakers sportifs.

Ces alliances démontrent la capacité du Bayern Munich à allier fidélité et innovation dans ses partenariats, permettant au club d’assurer son rayonnement et de financer ses ambitions sportives.