Une star du skate rejoint Wembanyama et Antoine Dupont chez Louis Vuitton

Tyshawn Jones rejoint d’autres stars du sport dans le pool des athlètes Louis Vuitton.

Après le basket, le rugby ou encore le foot et la gymnastique, le skate s’invite dans l’univers du luxe. Tyshawn Jones, skateur new-yorkais de renom, devient le nouvel ambassadeur de Louis Vuitton, rejoignant ainsi Victor Wembanyama et Antoine Dupont parmi les figures sportives associées à la prestigieuse maison française. Ce choix illustre la volonté de la marque d’élargir son rayonnement à travers différentes disciplines sportives et leurs influences culturelles.