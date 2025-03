Harry Kane brade sa rare Bentley: une occasion en or pour les fans

C’est certes une grosse somme, mais la Bentley que vend Harry Kane est d’un prix défiant toute concurrence, pour un champion de sa trempe.

Harry Kane cède un bolide d’exception à un prix des plus accessible. L’actuel buteur du Bayern Munich et capitaine de la sélection anglaise, vient en effet de mettre en vente sa Bentley Continental GT sur la plateforme britannique Auto Trader.

Cette édition limitée de la Bentley Continental, dont seulement 710 exemplaires ont été produits dans le monde, est proposée au prix de 69 995 livres sterling (environ 83 000 euros). Un montant certes conséquent, mais relativement modeste considérant la rareté du modèle et son illustre propriétaire.

Le véhicule blanc nacré affiche 25 400 miles au compteur (environ 40 900 kilomètres) et a été aperçu à plusieurs reprises devant le domicile londonien de Kane, notamment après la naissance de sa fille. L’habitacle de cette Bentley présente tous les raffinements dignes d’un international anglais. Parmi les équipements de luxe, on retrouve un système audio huit haut-parleurs, des sièges chauffants et ventilés avec fonction massage, un aileron arrière électrique et des jantes en alliage noir de 21 pouces.

Une opportunité rare pour les fans de football

« Ce n’est pas tous les jours qu’une voiture avec une telle notoriété arrive sur le marché », a déclaré Erin Baker, directrice éditoriale d’Auto Trader au site anglais The Sun. « La Bentley Continental de Harry Kane est un exemple rare d’artisanat de luxe, et avec sa connexion à une célébrité, elle ne manquera pas d’attirer l’attention. »

À 31 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection anglaise réalise une saison exceptionnelle sous les couleurs du Bayern Munich avec 32 buts et 11 passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues.

Actuellement de retour avec les Three Lions pour les qualifications à la Coupe du Monde contre l’Albanie et la Lettonie à Wembley, Kane pourrait enfin remporter le premier trophée majeur de sa carrière cette saison. Le Bayern Munich occupe la tête de la Bundesliga avec six points d’avance sur le Bayer Leverkusen à quelques journées de la fin du championnat. Désormais installé en Allemagne, il n’a plus l’occasion de conduire son joli bolide.