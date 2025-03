Les clubs de foot qui gagnent le plus des sponsors en 2025

Le PSG est le seul club du top européen qui a vu ses revenus du sponsoring baisser au bilan de la saison achevée.

Les départs de Lionel Messi et de Neymar le justifient forcément. Au moins pour large partie. Le Paris Saint-Germain est le seul club du gratin international qui a vu ses revenus commerciaux diminuer la saison dernière sur la précédente. C’est ce que révèle le récent classement annuel de Deloitte sur les clubs qui génèrent le plus de revenus.

Au Paris SG, la ligne du sponsoring est ainsi passée de 400 millions d’euros à 391 millions. La baisse est certes légères, mais elle est le signe de la fin d’une ère ; celle des « galactiques » versions Ligue 1. C’est un coup d’arrêt d’autant plus notable que les partenariats commerciaux étaient en hausse régulière et continue depuis la reprise du club par le fonds souverain du Qatar.

Le départ en suivant de Kylian Mbappé aura-t-il les mêmes conséquences sur les résultats de cette saison en cours ? Ça n’est pas dit, car le Paris SG, s’il a notamment perdu la contribution de GOAT présent sur la manche du maillot, a recruté SNIPES à l’arrière, dans des conditions financières relativement proches. De surcroît, le champion de France a prolongé à la hausse l’association avec la compagnie Qatar Airways, présente à l’avant de la tunique des joueurs.

Le top 10 cumule 3,6 milliards de revenus commerciaux

C’est sinon au club d’Arsenal que la hausse est la plus conséquente sur un an, à presque le tiers en plus au bilan de la saison dernière. Les Gunners sont dixièmes sur les recettes des partenariats, à 258 millions d’euros.

Les 10 clubs qui revendiquent les revenus les plus élevés du commercial cumulent 3,642 milliards d’euros au bilan de la dernière saison achevée au 30 juin dernier. Cela représente une moyenne quasiment égale à Manchester United qui fut longtemps une référence dans ce domaine. Mais les saisons chaotiques qui s’enchaînent sportivement ont forcément des répercussions négatives et sur ce point en particulier, car les commanditaires ont plus de frilosité à s’engager avec un club, certes extrêmement populaire, mais à l’incapacité chronique à retrouver son lustre d’antan.

Clubs qui gagnent le plus des sponsors en 2025

Real Madrid = 482 M€

Bayern Munich = 421 M€

FC Barcelone = 421 M€

Manchester City = 407 M€

Paris SG = 380 M€

Manchester United = 360 M€

Liverpool = 343 M€

Tottenham = 297 M€

Chelsea FC = 262 M€

Arsenal = 258 M€