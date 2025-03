LOSC. Younes Lachaab signe avec TTMA

Changement d’agent pour un jeune ailier des Dogues.

C’est le moment où la carrière de Younes Lachaab s’accélère. Jeune ailier de 20 ans né à Maubeuge dans les Hauts-de-France, il est en apprentissage au LOSC Lille qui l’a formé et depuis peu propulsé dans le grand bain du professionnalisme. Cette saison 2024-2025 il a notamment découvert la grande scène de la Ligue des champions face au Feyenoord.

Un transfert vers l’agence TTMA

Pour l’accompagner dans son ascension, Younes Lachaab a récemment changé d’agent. Ses nouveaux représentants l’ont officialisé il y a quelques, le jeune homme s’est associé à TTMA, contraction de Talk To My Agent, une agence particulièrement influente en France et qui s’étend par-delà les frontières de l’Hexagone. Elle compte notamment son partenaire lillois, Remy Cabella dans son portefeuille d’athlète, ainsi que le défenseur international français, Wesley Fofana, pour tête d’affiche.

Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2028

Younes Lachaab était précédemment associé à l’agence USM Group, qui l’a notamment épaulée vers la signature de son premier contrat chez les professionnels du football. Il est présentement lié LOSC Lille par un bail restant sur quatre ans, quatre ans jusqu’en 2028