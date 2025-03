AS Monaco. Nouveau bolide bien énervé pour un joueur de l’ASM

Petit plaisir perso pour un joueur de l’AS Monaco.

Un joueur de l’AS Monaco vient de recevoir un nouveau compagnon de route qui n’a rien de très ordinaire. C’est une RS3 du constructeur Audi, un modèle plutôt prisée des professionnels du sport, livré à domicile par le groupe Centurion Motors, tel qu’il l’évoque sur les réseaux sociaux.

400 chevaux pour ce monstre du constructeur Audi

Avec ses 400 chevaux sous le capot, cette compacte made in Audi ne plaisante pas. En seulement 3,8 secondes, elle avale le 0 à 100 km/h, repoussant les limites de l’accélération. Sa vitesse maximale de 250 km/h en fait un bolide digne des terrains de football. Entre design « gris psychédélique » et performances techniques, cette Audi RS3 incarne parfaitement l’esprit d’un club comme Monaco : élégance, puissance et modernité.

L’identité de son propriétaire n’a pas été révélée, mais sur le Rocher princier, où se croisent les plus beaux bolides que l’industrie automobile peut produire, cette version bien musclée et bestiale signée de la marque aux anneaux, ne devrait pas dépareiller.