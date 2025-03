OM. Combien vaut l’Olympique de Marseille en 2025 ?

L’éternelle et jusqu’ici inutile question d’une vente de l’OM par Frank McCourt.

Un refrain bien connu des supporters de l’Olympique de Marseille que celui d’une vente à venir du club qu’ils chérissent, par leur propriétaire américain. Chaque publication officielle ou rumeur lointaine fredonne la même ritournelle, depuis plus de cinq et sans essoufflement, en dépit du bon sens.

Pas le meilleur moment pour céder l’OM

Une chose est sûre, si Frank McCourt veut vendre son OM, il aurait tort de le faire maintenant, alors que le championnat vient d’accuser un échec cuisant sur le dossier des droits TV et qu’en dépit de ce contexte défavorable, ses équipes redressent son club sur le devant de la scène sportive.

La valorisation d’un club ne se mesure pas à la dépense de son propriétaire. Il faut voir au contraire ce qu’il rapporte ou qu’il perd, c’est-à-dire son chiffre d’affaires, le résultat net, son potentiel commercial, sa fan base, sa popularité digitale, son patrimoine immobilier… et dans le foot en particulier, la valorisation de l’effectif sur le marché des transferts.

Il existe peut-être autant d’indicateurs que de méthodes de calculs, mais les basiques sont toujours les mêmes. Pour se faire une idée – disons plus justement une estimation (puisque la seul vérité des chiffres appartient à celui qui vend et l’autre qui achète) -, il faut séparer les éléments favorables de ceux qui le sont moins. Ou ne le sont pas.

Un déficit chronique mais un CA record en 2024

Dans le sens contraire aux intérêts de l’actionnaire, c’est d’abord le déficit chronique qui le suit depuis sa reprise du club en 2016. Et la saison 2024 a de surcroît marqué une forme de recul après plusieurs saisons à réduire les pertes. Son endettement dépasse les 400 millions d’euros au 30 juin dernier (au cumul du trading, des emprunts bancaires et des autres dettes), il est en hausse de plus de 40% sur un an. L’Olympique de Marseille est propriétaire de son centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus, mais pas de son Orange Vélodrome, dont il a quand même la gestion exclusive.

Sur le mercato, son effectif est à la fois une force et une faiblesse. Faiblesse, car la presque moitié de son groupe professionnel est sous contrat à très court ou court terme, en raison à la fois des prêts (Pierre-Emile Höjbjerg, Neal Maupay…) et d’échéances contractuelles rapprochées (2026 pour Adrien Rabiot, Valentin Rongier ou la recrue de l’hiver, Luiz Felipe). Sa force ce sont les résultats sportifs qui, s’ils se confirment, vont ramener l’OM en Ligue des champions et par conséquent dopé sa valorisation.

Points positifs justement de l’équipe phocéenne : elle a battu en 2024 un record de chiffre d’affaires en s’approchant plus que jamais du seuil des 300 millions d’euros (que seul le Paris SG en Ligue 1 a déjà franchi). Elle a le soutien plein et entier de ses sponsors, tout au moins les deux majoritaires que sont l’équipementier Puma et l’armateur CMA CGM. Avec eux, l’association dépasse le cadre du football, pour se répandre à toute la ville de Marseille.

De fidélité et d’amour il en est aussi et surtout question avec les supporters, le socle le plus solide du projet Olympique de Marseille. C’est évidemment un atout exceptionnel pour le club qui enregistre qui plus est cette saison, des affluences records dans son stade, le plus grand du sport français (66 226 places en capacité commerciale), hors stade de France à Saint-Denis.

Il y a un an, la valorisation de l’Olympique de Marseille avoisinait le demi-milliard d’euros, en 2025, peut-on penser qu’elle s’inscrit dans une fourchette plus haute désormais, proche des 600 millions d’euros.