Diego Simeone est toujours le coach le mieux payé du foot européen.

Ça n’a pas chose courante partout, mais il arrive parfois que dans les vestiaires du football professionnel, les entraîneurs gagnent financièrement plus que les joueurs qu’ils dirigent. C’est notamment le cas en Espagne, du numéro du classement des entraîneurs les mieux payés du foot européen en 2025.

Même en concédant une baisse de 30% de sa rémunération à l’occasion de sa sixième et dernière prolongation avec l’Atlético Madrid, Diego Simeone domine toujours le classement avec un salaire mensuel 2,17 millions d’euros. Le technicien argentin, en poste depuis 2011, prouve que longévité rime avec reconnaissance financière.

Deux techniciens de la Ligue 1 dans le top 15

Derrière Simeone, Pep Guardiola (Manchester City, 1,98 million) et Mikel Arteta (Arsenal, 1,48 million) confirmant que les championnats anglais et espagnols restent les plus généreux. Un trio qui incarne l’excellence tactique et la valeur marchande des entraîneurs top niveau.

Luis Enrique au Paris Saint-Germain (1 million par mois) représente la puissance française. Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille (550 000 euros) complète une délégation tricolore qui montre que le championnat hexagonal monte en gamme.

Plus largement, les cinq grands championnat du football européen (Ligue 1, Liga, Premier League, Bundesliga et Serie A), sont représentés dans le classement ci-dessous. Avec un salaire moyen du top 10 à 900 000 euros par mois qui est l’équivalent de celui de Carlo Ancelotti au Real Madrid.

Les 15 entraîneurs les mieux payés du foot européen en 2025

1. Diego Simeone (Atlético Madrid) = 2 170 000 euros/mois

2. Pep Guardiola (Manchester City) = 1 980 000 euros

3. Mikel Arteta (Arsenal) = 1 480 000 euros

4. David Moyes (Everton) = 1 230 000 euros

5. Luis Enrique (Paris SG) = 1 000 000 euros

6. Antonio Conte (SSC Naples) = 1 000 000 euros

7. Simone Inzaghi (Inter Milan) = 1 000 000 euros

8. Carlo Ancelotti (Real Madrid) = 910 000 euros

9. Hansi Flick (FC Barcelone) = 830 000 euros

10. Unai Emery (Aston Villa) = 800 000 euros

11. Vincent Kompany (Bayern Munich) = 750 000 euros

12. Arne Slot (Liverpool) = 620 000 euros

13. Roberto De Zerbi (Olympique de Marseille) = 550 000 euros

14. Ange Postecoglou (Tottenham) = 500 000 euros

15. Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) = 425 000 euros