OL – PSG. Un maillot spécial 150 ans du cinéma pour l’OL

Les joueurs de l’OL porteront un maillot spécial pour affronter le PSG.

L’Olympique Lyonnais rendra hommage aux 130 ans du cinéma lors de la réception du PSG, ce dimanche 23 février, avec une tunique collector qui célèbre l’héritage des frères Lumière et la naissance du septième art dans la capitale des Gaules.

Pour cette création unique, le club rhodanien s’est associé à l’artiste Bur, qui a imaginé un design mêlant l’histoire du cinéma aux symboles de l’OL. Le maillot, qui sera porté par les joueurs lors de cette affiche de Ligue 1, intègre notamment des références visuelles aux pionniers du cinéma et au patrimoine lyonnais.

Six noms sont accessibles pour les supporters

Cette édition spéciale est d’ores et déjà disponible dans les boutiques officielles du club, avec la possibilité de floquer six noms : Tolisso, Lacazette, Fofana, Cherki, Almada et Mikautadze. Une collection complète comprenant écharpe, affiche et eco-cups thématiques accompagne ce lancement.

L’initiative s’inscrit dans la commémoration du premier film tourné le 19 mars 1895 rue du Premier-Film, un moment historique qui a fait de Lyon le berceau mondial du cinéma.