Brest – PSG. Prédictions de ce match aller des barrages selon les bookmakers

D’après les bookmakers, le PSG pourrait prendre une option pour la qualification, dès ce match aller face à Brest.

Dans ce duel 100% français en barrages de la Ligue des champions nouvelle formule, les bookmakers accordent un net avantage au Paris Saint-Germain face au Stade Brestois. Avec une cote moyenne de 1,45 contre 8,55 pour une victoire brestoise, les opérateurs voient les Parisiens largement favoris de cette rencontre aller des barrages, disputée au Roudourou de Guingamp.

Le scénario le plus probable selon les cotations serait une victoire du PSG par 2-0 (cote de 6,40) ou 1-0 (7,10). Le match nul, coté à 5,20, apparaît comme une option peu probable aux yeux des bookmakers, même si le score de 1-1 bénéficie d’une cote relativement basse à 7,70.

Ousmane Dembélé en favori des buteurs

Du côté des buteurs potentiels, la ligne d’attaque parisienne trustent les faveurs des pronostiqueurs. Ousmane Dembélé (1,95) et Gonçalo Ramos (2,10) sont considérés comme les plus susceptibles d’inscrire un but, suivis de près par Bradley Barcola (2,26). Côté brestois, les meilleurs chances sont attribuées à Ludovic Ajorque (4,90) et Abdallah Sima (5,10).

Les cotes reflètent également la différence de statut entre les deux équipes : les scores fleuves en faveur du Stade Brestois (3-0, 4-0) sont cotés à plus de 150,00, tandis que des victoires parisiennes par plusieurs buts d’écart conservent des cotes plus raisonnables, traduisant une plus grande probabilité aux yeux des bookmakers.

Cette confrontation inédite à ce niveau de la compétition s’inscrit dans le cadre des barrages qualificatifs pour les huitièmes de finale, nouvelle formule instaurée cette saison avec une poule unique de 36 clubs dont seuls les huit premiers se sont directement qualifiés pour la phase finale.