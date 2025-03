OL. Ça rapporte combien la qualif’ aux 1/2 de la Ligue des champions ?

Encore trois matchs et l’OL soulèvera peut-être un nouveau trophée en Ligue des champions.

Trop fortes les joueuses de l’Olympique Lyonnais. Trop pour le Bayern Munich, balayé 2-0, puis 4-1 hier mercredi, en quarts de finale de la Ligue des champions. Les partenaires de la capitaine Wendie Renard s’invitent une nouvelle fois dans le dernier carré, où les attend l’équipe d’Arsenal.

Atteindre ce niveau, l’OL le banaliserait presque tant les Fenottes sont à la compétition chez les filles, ce qu’elle est au Real Madrid chez les garçons. Elle visent cette saison 2025-2026 un nouveau sacre, qui serait alors le plus rémunérateur puisque l’UEFA a augmenté les primes de la compétition.

Les Fenottes passent le million d’euros de primes

Selon la grille de répartition que nous avons consulté, atteindre les demi-finales rapporte 180 000 euros, qui s’ajoutent au reste déjà perçu depuis l’entame du tournoi. A savoir pour l’Olympique Lyonnais, six victoires à 50 000 euros chacune en phase de groupes, plus 20 000 euros pour la première place et 160 000 euros le quart de finale. Et encore 400 000 euros de bonus à la participation.

Soit à ce stade du tournoi, 1,060 millions d’euros au bénéfice du club. Si elles se qualifient face aux Gunners, les joueuses de Joe Montemurro gonfleront la cagnotte d’au moins 200 000 euros et jusqu’à 350 000 euros si elles gagnent la compétition.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs