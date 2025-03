Chelsea. 7 500€ le billet, comment Todd Boehly provoque la colère des Blues

Les craintes formulées par les fans de Chelsea à l’attention du co-propriétaire de leur club se vérifient…

La preuve par l’exemple tant redouté par une frange des supporters de Chelsea. Au début de cette année 2025, tel que nous le rapportions sur Sportune, Todd Boehly, l’homme d’affaire américain co-actionnaire des Blues de Chelsea ainsi que du RC Strasbourg, en championnat de Ligue 1, a pris des parts dans la société Vivid Seats.

Vivid Seats, la plateforme qui fâche les Blues

Vivid Seats est une plateforme de revente de billets en ligne, que les supporters du club londonien accusent d’alimenter le marché noir. Et voilà que leurs craintes se confirment, alors que se profile le choc de Premier League entre Chelsea et l’actuel leader du championnat de foot anglais, Liverpool, au stade Stamford Bridge.

Plus de 7 500 euros pour le choc Chelsea – Liverpool

Sur Vivid Seats se revendent des billets du match au prix, tenez-vous bien, de 6 233 livres sterling. Soit, au cours monétaire actuel, l’équivalent proche de 7 500 euros! Et en plus, ce tarif ne tient-il pas compte des taxes et autres frais de livraison associés. Si au moins à ce prix, Todd Boehly recevait dans sa loge…