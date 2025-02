RC Strasbourg, Chelsea. Le dernier investissement du copropriétaire fâche les fans des Blues

L’entrée de Todd Boelhy au capital de Vivid Seats rend colère les fans de Chelsea.

La participation de Todd Boehly dans Vivid Seats, une plateforme de revente de billets en ligne, suscite la colère des supporters de Chelsea. L’homme d’affaires américain, copropriétaire du club londonien et également du RC Strasbourg en Ligue 1, se retrouve au cœur d’une polémique alors que le site est considéré comme « non autorisé » par la Premier League et que la revente de billets de football est illégale au Royaume-Uni.

Les fans de Chelsea ont de plus en plus de mal à se procurer des billets

C’est surtout que l’association des supporters de Chelsea (CST) a récemment mené une enquête alarmante sur le sujet. Selon leurs résultats, seuls 17% des fans font confiance au club pour lutter contre le marché noir des billets. La situation est d’autant plus tendue que Vivid Seats propose actuellement des centaines de places pour les matchs de Chelsea à des prix largement supérieurs à leur valeur faciale.

Pour le CST, l’implication de Boehly dans cette entreprise représente un « abus de confiance » et un potentiel conflit d’intérêts. L’association appelle le dirigeant américain à prendre des mesures immédiates pour protéger les supporters historiques du club, de plus en plus confrontés à des difficultés pour obtenir des billets en raison de l’afflux croissant de touristes dits « footballistiques ».

Cette nouvelle controverse s’ajoute à une série de décisions contestées de Todd Boehly depuis son arrivée à Stamford Bridge, alimentant davantage la défiance des supporters envers leur direction. Le phénomène de la revente de billets, amplifié par l’attractivité internationale de la Premier League, reste un défi majeur pour les clubs anglais.