Classement sportif de la Ligue 1 comparé au salaire moyen des équipes

Corrélation modeste entre les performances sportives des équipes de la Ligue 1 et leur salaire moyen de la saison.

A quel point y’a-t-il corrélation entre les salaires que les clubs versent à leurs joueurs et la performance de ces derniers sur le rectangle vert ? On la devine évidemment forte. Et elle l’est modérément, à en juger par les données publiées ce mercredi par L’Equipe, dans son enquête annuelle sur les salaires de la Ligue 1.

Le PSG, l’OM et l’OL sont au parfait équilibre

Nous avons pris le salaire moyen de chacun des 18 clubs, que nous avons classé puis comparé à la hiérarchie sportive du moment. Le résultat est que trois clubs sont à l’équilibre parfait, dont les deux premiers que sont le Paris SG et l’Olympique de Marseille, et la moitié des 18 formations de l’élite est dans un ratio de +/-2 points d’écarts maximum.

AJA au top, Rennes et Montpellier les flops

Au rang du meilleur élève, s’illustre le promu AJ Auxerre, à plus quatre points, avec un salaire moyen par joueur estimé à 37 000 euros brut mensuels pour une onzième place sportive en championnat. A l’inverse, le Montpellier HSC et le Stade Rennais déchantent avec respectivement, -9 et -8 de différentiels.

Classement des clubs de Ligue 1 comparé à leur salaire moyen

Club Salaire moyen annuel Classement salaire Classement L1 Différence Paris SG 7,76 M€ 1 1 = Olympique de Marseille 3 M€ 2 2 = Stade Rennais 1,8 M€ 3 12 – 9 AS Monaco 1,68 M€ 4 3 + 1 Olympique Lyonnais 1,44 M€ 5 5 =

Voir l’intégralité du classement en page suivante