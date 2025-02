C’était une soirée de gala au Vélodrome qui contraste avec l’affluence non loin, de l’AS Monaco à Louis II.

Une soirée de gala et record à l’Orange Vélodrome, où 66 199 spectateurs sont venus assister à la large victoire de l’Olympique de Marseille sur l’AS Saint-Etienne (5-1), qui contraste avec la très faible audience du public présent à Louis II, pour un autre carton sur le terrain, que le succès (7-1) de l’AS Monaco sur le FC Nantes. Voilà les extrêmes des affluences de la 22e journée de Ligue 1, tel que les rapporte hebdomadairement L’Equipe.

11 fis plus de monde pour l’OM qu’à Monaco

Mis d’une autre forme de perspective particulièrement éloquente : il y avait quasiment onze fois plus de monde à Marseille que sur le Rocher princier. Ce grand écart faisant qu’avec 228 427 l’estimation du cumul des spectateurs de la journée, la moyenne à 25 380 par match est inférieure à celle de la saison en cours (27 229). C’est la rencontre dominicale du Stade Rennais face au LOSC Lille qui s’approche le plus de cette moyenne.

>des chocs à l’OL et Lille pour la prochaine journée

Avec des chocs entre l’Olympique Lyonnais qui accueille le Paris SG, dimanche et avant cela le LOSC Lille face à l’AS Monaco, soit deux affiches dans les deux plus grands stades de la Ligue 1 derrière le Vélodrome, la prochaine journée du championnat devrait selon toute logique dépasser celle du week-end achevé et normalement dépasser aussi la moyenne de cette saison.

Les affluences de la 22e journée de Ligue 1

Olympique de Marseille – AS Saint-Etienne = 66 199

RC Lens – RC Strasbourg = 38 113

Toulouse FC – Paris SG = 31 703

Stade Rennais – LOSC Lille = 27 627

Le Havre AC – OGC Nice = 17 739

Montpellier HSC – Olympique Lyonnais = 16 573

Stade Brestois – AJ Auxerre = 12 525

Stade de Reims – Angers SCO = 11 868

AS Monaco – FC Nantes = 6 080