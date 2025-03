Les clubs du esport français lancent leur syndicat

Douze des plus gros clubs français s’unissent pour défendre les intérêts de la discipline en France et au-delà.

L’écosystème esportif français franchit une nouvelle étape avec la création de l’Union Française des Clubs d’Esport Professionnels (UFCEP). Cette association, qui réunit les poids lourds du secteur comme Karmine Corp, Gentle Mates, Solary et Team Vitality, vient de voir le jour dans un contexte stratégique, à l’aube d’une année 2025 qui s’annonce décisive pour la discipline.

A la défense des intérêts des clubs français

L’UFCEP se positionne comme l’interlocuteur officiel auprès des pouvoirs publics, des organisateurs de tournois et des éditeurs de jeux. Sa mission principale : défendre les intérêts d’un secteur en pleine maturation et contribuer à bâtir un écosystème durable. Le syndicat entend notamment faciliter la compréhension des enjeux spécifiques à l’esport auprès du gouvernement et apporter des réponses concrètes aux défis du développement de la filière.

Adoptant un modèle inclusif, l’organisation permet à tout club répondant aux critères d’éligibilité d’adhérer automatiquement. Cette approche vise à fédérer l’ensemble des acteurs professionnels dans leur diversité sous une bannière commune.

Les clubs membres représentent un vivier important de talents sur des jeux à forte audience comme League of Legends, Rocket League, VALORANT ou Counter-Strike. Parmi eux, des champions de renommée mondiale tels que Mathieu « zywOo » Herbaut ou Luna « Lilith » Benzerara-Arnoux, qui font rayonner l’excellence française sur la scène internationale.

Améliorer la condition précaire des joueurs pros

L’une des priorités du syndicat concerne l’amélioration des conditions de vie professionnelle des joueurs, souvent précaires. L’UFCEP plaide pour un meilleur encadrement de leurs carrières à travers plusieurs axes : aménagements permettant de poursuivre des études, création de formations dédiées et accompagnement vers la reconversion. La simplification des démarches administratives, notamment les visas lors des périodes de transferts, figure également parmi les revendications.

Cette initiative intervient alors que la France s’impose comme une destination majeure pour les compétitions internationales. En 2025, le pays accueillera plusieurs événements d’envergure, dont les Champions de VALORANT, les Worlds de Rocket League et le Championnat Global Fortnite. Une occasion pour l’UFCEP de collaborer avec les autorités afin de renforcer le statut de la France comme nation phare de l’esport mondial.

Le comité directeur

Président : Team Vitality représenté par Nicolas Maurer

Secrétaire Général : Karmine Corp représenté par Arthur Perticoz

Trésorier : Galions représenté Alexandre Job

Autres membres :

Gentle Mates représenté par Xavier Oswald

GameWard représenté par David Laniel

Team AEGIS représenté par Kévin Ghanbarzadeh