Cristiano Ronaldo: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Cristiano Ronaldo est le footballeur le plus bankable, il est donc logiquement celui qui gagne le plus des sponsors.

Bien plus qu’un footballeur, il est le premier joueur de la génération des réseaux sociaux, dont il a parfaitement sû négocier le virage. Cristiano Ronaldo n’est pas que le footballeur le plus suivi sur le digital et le premier à dépasser le demi-milliard d’abonnés, sur le seul Instagram. Il l’est plus largement dans le monde tout court, toutes personnalités confondues. Sa notoriété vaut donc à l’intéressé l’adhésion des marques. Pour se presser à lui elles sont nombreuses. Mais toutes n’en ont pas les moyens.

Cristiano Ronaldo est lié à vie à son équipementier Nike

Car le ticket pour s’associer à CR7 se négocie toujours sur des bases en millions d’euros. Selon Forbes, ceux qui l’accompagnent présentement lui rapporte près de 50 millions d’euros. Des sponsors, le joueur en a compté beaucoup au court de sa longue et riche en carrière, mais un seul le suit depuis le début : son équipementier Nike. Avec la Virgule l’histoire est écrite ad vitam aeternam, depuis sa dernière prolongation en 2016 pour une équivalence estimée au cumul, à près du milliard de dollars. Des contrats à vie que seuls Michael Jordan et LeBron James ont signé avec Nike avant lui.

Un peu moins d’une vingtaine de partenariats commerciaux

Des partenariats commerciaux, il en revendique aujourd’hui officiellement un peu moins d’une vingtaine, hors collaboration régionales ou épisodiques, comme sa contribution au shooting de Louis Vuitton en marge du Mondial de foot, qui l’oppose à Messi. Le plus récent a été signé avec le bijoutier new-yorkais Jacob & Co pour la promotion des montres de luxe du groupe. Il est aussi l’image d’Altice, c’est pour cela qu’il est régulièrement mis en avant sur les écrans français, par le prisme de l’opérateur téléphonique, SFR.

CR7, une marque qu’il exploite seul ou à plusieurs

Les cosmétiques Clear ou le nutritioniste Herbalife sont des associés de longue date, à son portefeuille de sponsors, Cristiano Ronaldo compte encore ZunjuGP, Binance, Free Fire, Therabody, Domum Septum, UFL, Livescore et MTG. Le reste est plus spécifique, dans le sens où les marques sont directement liées à l’activité commerciale du joueur. Comme le contrat noué avec le groupe hôtelier Pestana, pour le développement d’une chaîne commune aux deux parties. Il est aussi dans l’actionnariat de 7egend, une agence de production de contenus digitaux et encore dans celui des cliniques Insparya, spécialisées dans la greffe de cheveux, sans oublier l’exploitation de salles de fitness à son nom et celui du groupe américain, Crunch.

« Je ne travaille qu’avec des marques dans lesquelles je crois », assure le joueur pour qui le business du négoce se fait aussi indépendamment, sous son « blaze », CR7 ; il sévit dans la mode (chaussures et caleçons) et ses proches dérivés (lunettes de soleil et parfums).