PSG: Pourquoi Nike pousserait pour un transfert de Nico Williams au PSG ?

Si Nike avait son mot à dire sur le futur en club de Nico Williams, la marque américaine pousserait sûrement vers un transfert du joueur au PSG.

N’allons évidemment pas jusqu’à dire que Nike pèse d’une quelconque manière, dans le futur en club de Nico Williams, l’une des révélations récentes de l’Euro de football. C’est donner trop d’importance aux équipementiers et oublier que chacun reste à sa place. En revanche, la marque à la Virgule verrait d’un très bon oeil l’arrivée de l’ailier international espagnol dans les rangs du PSG qui le courtiserait.

Nike veut « upgrader » l’Espagnol Nico Williams

La raison, le journal Marca l’explique ce mercredi. Le cadet des frères Williams âgé de 22 ans va prendre du grade dans le pool des athlètes de la marque sportive américaine. Il va devenir l’un des ambassadeurs majeurs sur le continent européen, dans une même catégorie que celle du capitaine des Bleus, Kylian Mbappé et du buteur norvégien de Manchester City, Erling Haaland. Nike ayant perdu tour à tour la pépite Lamine Yamal et la Ballon d’or 2023, Aitana Bonmatí, tous deux chipés par la concurrence, envisage de renforcer la contribution de Nico Williams.

Entre l’Athletic, le PSG et le Barça

Or le tout frais champion d’Europe aurait pour l’heure trois options principales, pour le futur de sa carrière : soit rester à l’Athletic Bilbao, où il est sous contrat jusqu’en 2027, soit s’engager avec le FC Barcelone, soit rejoindre le Paris Saint-Germain. Si le premier est sous contrat avec la Britannique Castore, les deux autres portent les produits de la marque Nike. Il serait donc opportun pour cette dernière que le joueur signe avec l’un ou l’autre de ces deux clubs, mais l’intérêt serait plus fort dit Marca pour le PSG, car le club français vient de perdre Kylian Mbappé. Qui lui évolue désormais en Espagne.

Trois clubs plus une marque sont donc pendus aux lèvres de Nico Williams, qui pour l’heure profite d’un repos bien mérité après un Euro couronné de succès.