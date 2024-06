Lamine Yamal: Ce que lui rapporte son contrat majeur avec Adidas

Lamine Yamal n’a que 16 ans mais il est déjà quelqu’un d’important pour son club et ses sponsors.

S’il est très courtisé des plus grands clubs de football, qui le voudraient pour construire leur futur, Lamine Yamal l’est aussi des équipementiers qui habillent les joueurs. L’est, ou l’était, car au commencement de cette année 2024, la pépite espagnole de 16 ans s’est officiellement engagé avec la marque Adidas après avoir été la cible des rivales dont la première qu’est Nike.

Lamine Yamal a fait le choix d’Adidas plutôt que Nike

Celui qui marche sur les traces d’un certain Lionel Messi formé et révélé comme lui au sein du FC Barcelone, prend le même chemin que l’Argentin du côté de son sponsor le plus important. Son rapprochement avec Adidas est forcément une histoire de produits mais aussi de contrat, d’importance qui lui est donné au sein du pool des athlètes du groupe allemand, mais aussi de durée. Et bien évidemment de montant.

Un contrat sur dix ans à 32 M€ au global

A ce propos le média catalan Sport a fait quelques révélations, en indiquant que l’attaquant international de la Roja a paraphé un long bail sur dix ans qui lui rapporte l’équivalent de 3,2 millions d’euros annuels. Soit 32 millions d’euros au global.

Et l’on devine que le contrat est conditionné par des primes à la performance, par exemple quand il gagne le championnat ou la Ligue des champions. Mais surtout s’il remporte un Ballon d’or dans sa carrière. C’est peut-être encore un peu tôt pour y penser, mais Lamine Yamal est tellement précoce, qu’avec lui tout peut s’envisager.