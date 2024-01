FC Barcelone: Adidas double Nike pour la pépite Lamine Yamal

Lamine Yamal n’a que 16 ans, mais tout le monde se l’arrache déjà. Des clubs aux équipementiers du football.

Lamine Yamal a choisi son équipementier pour les années à venir, et ce n’est autre qu’Adidas. La jeune promesse du FC Barcelone a été vue à l’entraînement arborant des chaussures blanches de la marque allemande, mettant ainsi fin à la bataille entre les deux géants du sport, Adidas et Nike, pour s’assurer les services de l’attaquant de 16 ans.

Adidas remporte le match avec Nike pour le crack Lamine Yamal

L’attaquant de 16 ans avait initialement un contrat avec Nike, selon le média Revelo il a décidé de ne pas renouveler, déclenchant ainsi un affrontement entre les deux marques ces dernières semaines. Après la période de collaboration avec Nike, qui s’est terminée en février, Adidas est sur le point d’officialiser le transfert du jeune talent.

L’attaquant du FC Barcelone est une future icône de la génération Z

Outre son talent évident, le jeune homme est d’un intérêt marketing élevé pour les marques. Il compte déjà plus de 5 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux. Adidas voudrait en faire une des icônes de la Génération Z. Le contrat entre Lamine Yamal et Adidas devrait être officialisé dans les prochains jours, établissant un lien à long terme qui inclura diverses actions avec le joueur en tant qu’image principale. De plus, des rumeurs laissent entendre que le joueur pourrait même avoir sa propre ligne de chaussures.