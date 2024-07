JO 2024: Comparatif des primes à la médaille d’or entre les pays

A 80 000 euros, la médaille d’or rapporte plus aux athlètes français qu’à l’occasion des Jeux de Tokyo mais moins à Paris 2024 que bon nombre de pays adverses.

Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 débutent, les comités olympiques nationaux rivalisent non seulement sur le terrain sportif, mais aussi sur le plan financier. Une analyse comparative des primes accordées aux athlètes médaillés révèle des disparités significatives entre les pays.

Les primes de la France revalorisées aux JO 2024 de Paris

Pour ses JO 2024 à domicile, le gouvernement a souhaité stimuler les athlètes nationaux en revalorisant leurs bonus à la victoire et aux podiums. Ainsi une médaille d’or pour un sportif français sera désormais récompensée à hauteur de 80 000 euros contre 65 000 euros à Tokyo, pour une médaille d’argent, ce sera 40 000 euros, au lieu de 25 000 et 20 000 euros pour le bronze, contre 15 000 à la précédente olympiade.

A chaque pays sa stratégie et en fonction de ses moyens aussi

Les montants alloués varient considérablement d’un pays à l’autre, reflétant des stratégies et des moyens différents. Certains pays se démarquent par l’originalité de leurs récompenses. La Pologne, par exemple, offre des appartements à ses médaillés, tandis que l’Indonésie va jusqu’à promettre des vaches à ses champions. A l’opposé, des pays n’offrent rien à leurs médaillés, comme le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède ou la Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, outre les récompenses gouvernementales, des fédérations verseront pour la première fois des primes aux athlètes qui les représentent. Ainsi la Fédération d’athlétisme promet 50 000 dollars à celles et ceux qui se couvriront d’or. La France vise 75 médailles ainsi réparties : 28 en or, 25 en argent et 22 en bronze.

Comparatif des primes à la médaille d’or entre les pays aux JO 2024

Hong Kong = 700 000 €

Singapour = 650 000 €

Taïwan = 550 000 €

Serbie = 200 000 €

Malaisie = 198 000 €

Inde = 193 000 €

Maroc = 186 000 €

Italie = 180 000 €

Lituanie = 168 000 €

Hongrie = 144 000 €

Ukraine = 116 000 €

Kosovo = 100 000 €

Espagne = 94 000 €

Grèce = 90 000 €

France = 80 000 €

Slovénie = 70 000 €

Pologne = 60 000 €

Slovaquie = 60 000 €

Brésil = 58 000 €

Suisse = 52 000 €

Finlande = 50 000 €

Belgique = 50 000 €

USA = 35 000 €

Liechtenstein = 26 000 €

Canada = 14 000 €

Danemark = 14 000 €

Australie = 13 000 €

Royaume-Uni = 0 €

Nouvelle-Zélande = 0 €

Norvège = 0 €

Suède = 0 €