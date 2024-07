OM: Ce que le transfert de Clauss à Nice doit rapporter à Strasbourg

Nouveau maillot et nouveau numéro (le 92 de son année de naissance), pour Jonathan Clauss à l’OGC Nice. – @OGCN

Finalement Jonathan Clauss reste en France. Un temps désireux de quitter la Ligue 1 pour une nouvelle expérience étrangère, le latéral droit de l’Olympique de Marseille et de l’équipe de France a choisi de poursuivre sa carrière non loin, en restant sur les bords de la Méditerranée. Le joueur de 31 ans s’est en effet engagé avec l’OGC Nice, au service de Franck Haise, le coach qui contribué à l’essor tardif de sa carrière au RC Lens.

Jonathan Clauss quitte définitivement l’OM pour l’OGC Nice

L’opération avoisinerait les 5 millions d’euros d’indemnité au bénéfice de l’OM, au titre de la dernière saison contractuelle qu’il restait à Jonathan Clauss. Sur la somme, une partie doit être reversée aux clubs qui l’ont formé, au titre du mécanisme de solidarité que soutient la Fédération internationale de football association (FIFA).

Le latéral a fréquenté dix ans le RC Strasbourg

Bien qu’il ait eu un parcours sportif atypique, Jonathan Clauss a fréquenté pendant dix ans dans ses jeunes années le RC Strasbourg Alsace. C’est le club qui doit le plus récupérer d’argent du cette opération au titre de la formation. Selon nos calculs, sur une indemnité à 5 millions d’euros, il devrait en revenir 150 000 euros à la formation alsacienne. Et 100 000 autres euros devraient être partagés entre le reste des clubs qu’il a fréquenté entre ses 12 et 23 ans.