Jude Bellingham: Adidas dévoile sa toute première collection signature

Jude Bellingham à l’honneur d’une collection Adidas.

Malheureux à l’Euro, consolé par son équipementier. Jude Bellingham et son partenaire technique Adidas révèlent ce vendredi matin la première collection exclusive commune aux deux ; le joueur du Real Madrid devenant pour l’occasion l’un des rares footballeurs en activité à avoir l’honneur d’une collection signature à son nom et image.

Une première collection signature dans la jeune carrière de Jude Bellingham

La gamme Bellingham Originals se veut premium et reflète le style personnel du joueur. Elle se compose de plusieurs pièces, dont un maillot lifestyle inspiré des archives Adidas des années 80 et 90, un t-shirt ringer, un short rétro et un survêtement. L’ensemble arbore une palette de couleurs blanche, bleue et rouge, en hommage aux couleurs de l’équipe nationale anglaise.

Un nouveau logo « JB », basé sur la signature de Bellingham, orne chaque pièce aux côtés du célèbre trèfle d’Adidas. Ce monogramme, conçu pour être reconnaissable et polyvalent, sera utilisé sur les futures collections du joueur.

« C’est un rêve devenu réalité de lancer ma première collection avec Adidas », réagit Jude Bellingham. « En grandissant, Adidas a toujours été une marque emblématique pour moi, donc avoir ma propre collection aux côtés d’autres légendes est un grand honneur. J’ai adoré travailler avec l’équipe de design – ils ont vraiment capturé mon style et ce que j’aime porter en dehors du terrain. Cette première série n’est que le début, et j’ai hâte de voir ce que nous allons créer ensemble ensuite. »

« Le talent de Jude sur le terrain est indéniable, mais son œil pour la mode et sa personnalité authentique ont vraiment résonné avec nous. Cette collection signature ne consiste pas seulement à créer des vêtements de loisirs prisés, mais à célébrer un athlète générationnel qui incarne l’esprit d’Adidas Originals. Travailler directement avec Jude tout au long du processus de conception a permis à chaque pièce de refléter son style unique, faisant de cette collaboration quelque chose de vraiment spécial », ajoute le patron du produit et du design chez Adidas, Sam Handy.

Au même registre de reconnaissance qu’un certain Lionel Messi

Cette initiative place Jude Bellingham, devenu dans le courant de la saison dernière un joueur premium d’Adidas, dans un cercle très restreint d’athlètes d’élite, Lionel Messi étant le seul autre footballeur en activité à disposer de sa propre gamme Adidas (le Français Paul Pogba a eu aussi ce privilège voilà quelques années, quand il était à Manchester United). À seulement 20 ans, Bellingham confirme ainsi son statut de star montante, tant sur le terrain que dans l’univers de la mode sportive.